Cuneo Volley chiude il 2023 vincendo al tie-break contro Grottazzolina

Una grande serata di pallavolo al Palasport di Cuneo, con oltre 1.800 spettatori; il match con la Capolista non ha deluso le aspettative. Un tie-break importantissimo che vede la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo chiudere il 2023 con il “Botto” MVP e con la settima vittoria consecutiva. I biancoblù torneranno a giocare in casa il 20 gennaio.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Ortenzi schiera: Marchiani palleggio, Nielsen opposto, Canella ed Mattei al centro, Fedrizzi e Cattaneo schiacciatori; Marchisio (L).

In un palazzetto letteralmente gremito a festa, in questo sabato sera che vale il penultimo giorno del 2023, i cuneesi si caricano a molla e conquistano un gap che mantengono fino alla fine del primo set. Un solo time out chiamato da coach Ortenzi e poi il 25-21 firmato da Jensen.

La seconda frazione parte equilibrata, poi i padroni di casa allungano e dopo l’ace del 10-6 di Andreopoulos, coach Ortenzi chiama il time out. Capitan Botto sugli scudi, e tutto il resto del sestetto insieme a lui! Cinque i set ball a disposizione, poi è lo schiacciatore greco a chiudere 25-21.

Parte equilibrato il terzo parziale, con un gioco punto a punto. Il vantaggio sul 14-15 di Grottazzolina fa correre ai ripari coach Battocchio che chiama il time out. Con pazienza e gioco di squadra i cuneesi recuperano e tornano in vantaggio 17-16. Il muro indelebile di Volpato induce al time out di Grottazzolina (18-16). I marchigiani ritornano pari al 21° e sul 22-22 coach Battocchio chiama il secondo tempo tecnico a disposizione. Sul 22-24 entra Gottardo per Andreopoulos, per contenere il servizio di Fedrizzi, che ben riesce. Tuttavia il servizio in rete di capitan Botto chiude il set 23-25.

Si rientra in campo ed entrambe le squadre continuano a tenere l’asticella molto alta. Grottazzolina avanza e coach Battocchio chiama il time out (9-12). Sul 14-11 entra nuovamente Gottardo per Andreopoulos. Cuneo recupera e si porta a -1 (20-21) e coach Ortenzi chiama il time out per spezzare il ritmo ai biancoblù con Volpato al servizio. Sul set ball per i marchigiani, coach Battocchio chiama il time out (21-24). Chiude Fedrizzi con un ace sul 21-25.

Buona partenza di Cuneo nel tie-break, che si porta a +3 (6-3) e porta al time out marchigiano. Cambio campo con i biancoblù avanti 8-6, con un palazzetto infuocato. Sull’11-7 coach Ortenzi chiama il time out. Match ball firmato da Jensen (14-10) e anche il 15-11 che vale il 3-2 finale è dell’opposto danese.

MVP di serata il Capitano, Iacopo Botto, mentre il premio Fair Play by Santero viene consegnato all’ex di giornata, Andrea Marchisio.

Al termine della partita Coach Battocchio: «Loro sono una squadra molto forte e anche stasera l’hanno fatto vedere; il terzo set lo hanno girato con delle serie di battute molto importanti. Credo davvero che i ragazzi oggi si siano superati per vincere la partita».



Il 2024 inizierà con due trasferte per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che sarà ospite domenica 7 gennaio alle ore 18.00 di Ravenna e domenica 14 gennaio alle ore 16.00 di Aversa.



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Yuasa Battery Grottazzolina 2

Parziali (25-21, 25-21, 23-25, 21-25, 15-11)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 1, Jensen 29, Volpato 6, Codarin 14, Andreopoulos 13, Botto (K) 21; Staforini (L1); Cioffi, Gottardo 1. N.e. Giacomini , Colangelo, Coppa, Bristot, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 56%; Attacco: 57%; Muri 11; Ace 6.

Yuasa Battery Grottazzolina: Marchiani 2, Nielsen 34, Canella 9, Mattei 5, Fedrizzi 19, Cattaneo 8; Marchisio (L1); Lusetti, Vecchi (K), Mitkov. N.e. Cubito, Bellomo, Romiti A., Romiti R. (L2)

All.: Massimiliano Ortenzi.

II All.: Mattia Minnoni.

Ricezione positiva: 52%; Attacco: 55%; Muri 5; Ace 6.

Durata set: 24’, 27’, 27’, 25’, 17’.

Durata totale: 120’.