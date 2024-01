Il 2024 della Bertram Derthona inizia con tante gare da affrontare al PalaEnergica Paolo Ferraris, davanti ai propri tifosi. Il primo appuntamento, la grande sfida al Galatasaray Ekmas in programma domani, mercoledì 3 gennaio, alle ore 20.30.

Il connubio tra squadra e tifosi sarà un elemento importante per disputare le grandi partite che attendono la formazione allenata da De Raffaele in questi primi giorni del nuovo anno. Per rendere ancora più vicini squadra e tifosi, la Società propone l’iniziativa ‘Vesti Derthona e guadagna un biglietto’: acquistando un capo del merchandising in occasione della partita di domani, oppure nel corso della settimana sullo store ufficiale di Bertram Derthona i tifosi riceveranno un biglietto di tribuna per assistere alla partita di domenica 7 gennaio alle ore 16 contro la Givova Scafati.

L’incontro con la squadra campana chiuderà il girone di andata della Serie A 2023/24: vivere la gara indossando un capo del merchandising del Club è il modo migliore per essere sempre più nel vivo del mondo dei Leoni.