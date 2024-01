Giaguari Torino: a Firenze le finali dei campionati giovanili 2023

Si disputano questo fine settimana a Firenze le finali dei campionati giovanili 2023, ed i Giaguari Torino sono presenti in forze per cercare di portare a casa almeno un titolo dei tre che si andranno a giocare tra sabato 6 e domenica 7 gennaio.

Sono infatti ben tre le squadre impegnate per quanto riguarda i gialloneri torinesi, un exploit che ripaga dei grandi sforzi che la società mette nello sviluppo dei settori giovanili, che garantisce un ampio serbatoio di crescita per la prima squadra, che quest’anno tornerà a calcare il palcoscenico della massima serie nel campionato che inizierà a fine febbraio.

Il programma prevede la disputa della prima finale sabato sera, quando la Under 18 affronterà i Panthers Parma. Partita difficile per la grande qualità dei parmensi e con un pizzico di sale in più rappresentato da quel Brian Michitti che, dopo una lunga militanza nei Giaguari come giocatore e come coach, quest’anno si ritrova sulla sideline di Parma, determinato a sbarrare la strada agli ex compagni ed a festeggiare degnamente la sua fresca nomina a Head Coach della nazionale Senior. Conoscendo la meticolosità con cui sia l’head coach dei Giaguari Giorgio Volpi che Brian Michitti preparano le loro partite, siamo sicuri che assisteremo ad una bella sfida, equilibrata e spettacolare. Parma vanta il terzo attacco e la prima difesa del campionato, mentre Torino ha il secondo attacco e la seconda difesa. La chiave sarà sicuramente il gioco di corsa, perché entrambe le difese son particolarmente forti in questa categoria: 6 le yard subite di corsa in tutto il campionato dai Giaguari, addirittura meno 16 per i Panthers. Chi riuscirà a bucare il muro avversario avrà qualche chance in più di portarsi il titolo a casa.

Domenica doppio impegno. Alle dieci del mattino iniziano i piccoli della Under 12, che affronteranno in semifinale la Legio XIII Roma in una partita che può definirsi classica in questa categoria. In una fascia di età dove le individualità sono spesso decisive, entrambe le formazioni possono vantare quegli elementi di spicco che possono decidere il risultato finale, per cui sarà il collettivo intorno al queste individualità a determinare il successo.

A mezzogiorno si disputeranno le due finali tra le vincenti (per il primo posto) e le perdenti (per il terzo posto) delle due semifinali. Nell’altra semifinale si affronteranno Daemons Cernusco e Titans Romagna.

Infine, alle 15:30 toccherà ai più grandi della Under 21 chiudere la giornata. I Giaguari affronteranno i Ducks Lazio in una partita che si preannuncia una vera e propria battaglia, con diversi elementi da una parte e dall’altra che hanno già esperienza in prima squadra (ed anche in ELF, la lega semiprofessionistica Europea, in alcuni casi) che fanno pensare ad un’altra partita molto combattuta.

Come già in Under 18, anche in questo caso si sfidano le prime della classe per quanto riguarda le statistiche. Secondo miglior attacco e miglior difesa per i Giaguari Torino, mentre i Ducks Lazio mettono in campo la migliore offense del campionato, anche se lasciano qualche punto in difesa, quinta su otto. Si sfidano due attacchi che guidano le classifiche di corse e passaggi, per cui sarà proprio la qualità delle difese ad essere decisiva nell’assegnazione del titolo. Un’altra partita tutta da gustare quella che chiuderà la due giorni di Firenze.

Il presidente dei Giaguari Francesco Cerra si presenterà a Firenze con la calza della Befana come da tradizione, sicuro che non la troverà piena di carbone, visto l’ottimo risultato fin qui raggiunto. Si tratterà di vedere con quanto oro e quanto argento la vecchia signora sulla ramazza volante deciderà di riempirla.