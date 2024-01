Bertram Derthona: i Leoni lottano, ma cadono nei secondi finali

Si arrende in volata la Bertram Derthona nella Gara 1 dei Play-In di BCL: in una partita contraddistinta dal grande equilibrio, la formazione allenata da De Raffaele subisce l’allungo avversario nell’ultimo periodo, prima di rientrare e operare il sorpasso. Nell’ultima azione, la lucidità della formazione turca le consente di ottenere il successo.

Primo periodo di livello e di grande equilibrio al PalaEnergica: lo inizia (8-0) e – grazie a una folata di Baldasso (7 punti nella frazione) – lo chiude meglio la Bertram, che al 10’ conduce 22-20. Nella seconda frazione il Galatasaray alza l’intensità della propria difesa e trova soluzioni al ferro con McCormack, raggiungendo la doppia cifra di vantaggio (25-36) al 17’. Nel finale di primo tempo i Leoni piazzano un contro break che gli permette di accorciare sino al 33-37 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi è il Derthona a piazzare una grande accelerazione, guidata dagli 8 punti di Severini, che vale l’allungo sul 48-39 di metà parziale. Nelle battute successive, è il Galatasaray a reagire e a riportarsi a contatto: la tripla di Bost fissa il punteggio sul 50-49 della terza sirena. L’avvio di ultimo quarto è di marca turca: gli ospiti infatti crescono su entrambi i lati del campo e allungano sino al 53-59 del 33’. Nelle battute seguenti, nonostante i tentativi della Bertram, il Galatasaray dilata il proprio gap, portandolo in doppia cifra (55-65) con il canestro di Kabaca. La Bertram, spinta dal rush finale di Baldasso, e dal contributo di Severini, rimonta possesso dopo possesso: è proprio con un canestro da tre punti del numero 13 che i Leoni ripassano a condurre (70-69) a 13 secondi dal termine. McCormack segna il nuovo sorpasso, il tiro della vittoria di Baldasso non va a segno: il Galatasaray vince 70-71.

Così Luca Severini al termine della gara: «La partita di stasera è stata molto dura, abbiamo avuto alti e bassi, poi siamo riusciti a rientrare ma purtroppo non è stato sufficiente per vincere».

Così coach Walter De Raffaele al termine della gara: «Complimenti al Galatasaray e al loro coaching staff: credo che abbiano meritato di vincere. Dal nostro punto di vista, credo che i giocatori abbiano dato tutto in campo, per le condizioni fisiche e tecniche di alcuni di loro in questo momento. Non ho nulla da dire sullo sforzo fatto, anche con quintetti diversi, e abbiamo avuto la possibilità di vincere. Dobbiamo segnare e avere meno pressione su noi stessi, ma per la situazione in cui siamo ora, contro un avversario così forte, usciamo a testa alta».

Bertram Derthona 70

Galatasaray 71

Parziali (22-20, 33-37, 50-49)

Derthona: Zerini, Noua 4, Ross 6, Candi, Errica ne, Strautins 4, Baldasso 16, Severini 11, Obasohan 8, Weems 11, Thomas, Radosevic 10. All. De Raffaele.

Galatasaray: Walden 6, Kabaca 5, Halilovic 6, Bost 7, Geyik ne, Prepelic 23, Radebaugh 4, Vatan ne, Yeboah 2, Tuncer ne, McCormack 16, Koksal 2. All. Mitrovic.