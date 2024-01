Moto Club Alfieri: anche Ugo Peila all'Africa Eco Race

Non potevano non esserci anche i colori del moto club Alfieri di Asti all'Africa Eco Race 2024, competizione motoristica giunta alla 15esima edizione.

Il rally raid, che ha preso il via il 30 dicembre 2023, proseguira? fino al 14 gennaio 2024 e si svolge ogni anno in Africa, su quelle che furono le rotte della Parigi-Dakar, dal 2009.

Tra i partecipanti anche l'imprenditore piemontese Ugo Peila, orgoglioso portacolori del moto club Alfieri.

Classe 1964, Peila e? un grande sportivo, oltre che storico sponsor del moto club astigiano. Iniziò con il trial da giovanissimo, per poi appassionarsi al mondo dell'enduro, fino ad arrivare, negli ultimi anni, a maturare la passione per i grandi spazi.

Il cammino di Peila all'Africa Eco Race prosegue senza sosta e con ottimi risultati.

CENNI SULLA GARA

La partenza da Monaco è avvenuta il 30 dicembre 2023, ma la vera competizione è iniziata a Nador (Marocco), con arrivo previsto il 14 gennaio al Lago Rosa, Dakar, per un totale di 12 intense tappe più un giorno di riposo.

Sono 47 i motociclisti iscritti, tra cui il piemontese Nicola Dutto, diventato già nel 2020 il primo pilota paraplegico a concludere l’Africa Eco Race, nonchè ex socio del moto club Alfieri di Asti.

Nei giorni scorsi, a competizione appena iniziata, è morto a 82 anni Renè Metge, ex pilota, divenuto poi organizzatore della celebre corsa africana. La gara è andata avanti. Come suo ultimo desidero c'era quello di essere seppellito dopo la fine del rally raid.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell'Africa Eco Race.