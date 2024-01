Novipiù Monferrato Basket in trasferta a Cremona

Primo impegno del 2024 per la Novipiù Monferrato Basket che affronterà al PalaRadi di Cremona i padroni di casa della Ferraroni Juvi Cremona, sabato 6 gennaio alle ore 18 nel diciottesimo turno di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde.

GLI AVVERSARI

La squadra di coach Luca Bechi è stabilmente a metà classifica con 9 vittorie e 8 sconfitte. Il roster è composta da 10 elementi di ottimo livello per la Serie A2. La Juvi ha tesserato questa settimana il play americano Vinnie Shahid, arrivato da Varese, che prende il posto, con molta probabilità, di Lester Medford. L’altro americano del team è la guardia Tekele Cotton che sta producendo 12.5 punti a partita, assente per infortunio all’andata. Marco Timperi, Gabriele Benetti e Luca Vincini chiudono il quintetto. Nelle rotazioni danno un grande apporto il play Antonino Sabatino, Cosimo Costi, Lorenzo Tortù ala in grado di viaggiare a 13.6 punti e 5.8 rimbalzi, l'esperienza dell'italo-argentino Bernardo Musso e il centro Daniele Magro. Juvi arriva da 3 vittorie nelle ultime 5 partite, l'ultimo successo la scorsa settimana, sempre in casa, contro Rieti.

Sul fronte monferrino saranno tutti a disposizione per coach Fabio Di Bella, la squadra viaggerà a Cremona alla ricerca di quei due punti tanto preziosi e difficili da ottenere, specialmente in trasferta, dove quest'anno ancora non si è riusciti nel blitz esterno.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Sicuramente non contenti della prestazione contro Treviglio cerchiamo riscatto immediato contro Cremona. Loro hanno inserito un nuovo giocatore di grande talento, dotato di tiro da 3 punti e uno contro uno per andare al ferro. Sono una squadra che corre tanto e cerca molte soluzioni in transizione. Levare la loro corsa in campo aperto sarà sicura la chiave della partita, insieme al dover proteggere il pitturato dalle conclusioni dei loro lunghi. Noi siamo tutti disponibili e cerchiamo due punti d’oro per la classifica, per riprendere morale e non lasciare scappare le dirette rivali. Arriviamo da una buona settimana di allenamenti e siamo fiduciosi. Faremo di tutto per provare a portare a casa i due punti».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.