Collegno Basket torna in campo a Gazzada

I Lions di coach Comazzi tornano in campo questa sera alle 21:00 sul parquet di Basket 7 Laghi in occasione della 4° giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B Interregionale.

Tra le mura amiche Gazzada ha un record di 5 vittorie e appena una sconfitta, con quasi 90 punti segnati di media. Collegno invece è ferma a quota 2 vittorie in trasferta, con 75 punti di media.

All’andata sono stati i lombardi a spuntarla al PalaCollegno proprio a una manciata di secondi dalla sirena grazie a un canestro dall’angolo dell’esperto Genovese (che in stagione sta viaggiando a 16,9 punti a partita). Da tenere d’occhio anche Ivanaj (16,6), Piccoli (15,9), Bloise (11,1) e Vai (10,9).

Su sponda Lions, invece, è ancora una volta l’infermeria a rubare la scena. Nell’ultima uscita stagionale Mortarino si è infatti procurato una lesione muscolare all'ileopsoas che lo terrà fuori per almeno un mese, Milone è ancora ai box per il doppio infortunio alla caviglia rimediato a inizio dicembre, mentre De Bartolomeo è sempre più vicino al rientro in campo, ma oggi non sarà ancora della partita. Da valutare anche le condizioni di Capitan Tarditi che sta convivendo da inizio stagione con acciacchi vari. Attacco biancorosso, dunque, nelle mani di Tiagande che in stagione viaggia a quasi 21 punti a partita. Fondamentale l’apporto di Framarin in cabina di regia e di tutta la giovanissima panchina.

Coach Comazzi: «Purtroppo arriviamo a questa importante trasferta non esattamente al completo…ma ormai siamo abituati. Durante le vacanze ci siamo comunque allenati bene e sono certo che oggi i ragazzi daranno tutto quello che hanno per iniziare al meglio il 2024. Come abbiamo avuto modo di notare all’andata, Gazzada è un’ottima squadra con un gran mix di senior e giovani. Per giocarcela dovremo essere concentrati dall’inizio alla fine, soprattutto in difesa».

Palla a due questa sera alle 21 alla Palestra Comunale - Viale Matteotti 13, Gazzada Schianno (VA)

Classifica



Saronno 26

Pavia 22

As Junior Libertas 18

Derthona Lab 16

Basket 7 Laghi 16

CRT College 14

Campus Varese 12

Gallarate 12

Collegno Basket 12

Magic Oleggio 10

Savigliano 6

Campus Piemonte 2