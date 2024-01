La Tecnoengineering Moncalieri in trasferta affronta Broni

Trasferta che sulla carta è decisamente impegnativa per le ragazze di coach Terzolo. Broni è infatti terza in classifica a pari merito con Costa Masnaga a quota 18 punti. Il trio Policari-Moroni-Molnar guida l’attacco delle lombarde con quasi 40 punti di media. A ridosso della doppia cifra anche Bonvecchio (9,1) e Coser (8,2). In generale si può dire che Broni è stata sicuramente costruita con l’ambizione di tornare il prima possibile nel massimo campionato. E le 9 vittorie su 12 incontri, al momento, lo testimoniano bene. A settembre le Lunette le hanno affrontate in amichevole al PalaEinaudi: una partita difficile per Moncalieri che alla fine si è arresa, giocando però bene per una trentina di minuti.

Negli ultimi giorni il roster gialloblù si è allungato con l’arrivo in squadra di Karmen Cicic, ma l’ala croata classe ’94 non sarà ancora della partita per ragioni burocratiche legate al tesseramento. La trasferta di Empoli della prossima settimana coinciderà con buone probabilità con il suo esordio. Nel frattempo Ramò ha definitivamente salutato la stagione 2023/2024: ufficiale, infatti, la lesione al legamento crociato. Attacco gialloblù quindi nelle mani di Mitreva (9,2), Salvini (8,7), Pasero (8) e Cordola (7,6).

Palla a due domani alle 18:00 al Palaverde - Via G. Galilei, 27043 BRONI (PV).

Arbitrano: Di Pilato, Vasterella.

Classifica

San Giovanni Valdarno 22

Derthona 22

Costa Masnaga 18

Broni 18

Selargius 16

Empoli 14

Cestistica Spezzina 12

Giussano 12

San Giorgio 12

Torino Teen Basket 8

Stella Azzurra 4

Carugate 4

Basket Roma 4

Moncalieri 2