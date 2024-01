Verso Bertram Derthona-Givova Scafati

Ultima giornata del girone di andata della regular season del campionato 2023/24 per la Bertram Derthona, che ospita la Givova Scafati nella gara in programma domani, domenica 7 gennaio, alle ore 16 al PalaEnergica.

A presentare le caratteristiche degli avversari è stato il capo allenatore Walter De Raffaele: «Affrontiamo una squadra in fiducia e reduce da ottime partite come Scafati, che ha equilibrio e giocatori importanti per il campionato come Alessandro Gentile, che sta disputando una grande stagione. Si tratta di una formazione che ama correre e aprire il campo con Robinson e Logan. Pertanto serviranno attenzione e impatto fisico, credo che il controllo dei rimbalzi e delle caratteristiche dei giocatori possano essere elementi importanti nella sfida».