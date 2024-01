Novipiù Monferrato Basket: l'overtime premia Cremona

Decisivo sicuramente il nuovo innesto dei cremonesi Shahid con 33 punti ma i rossoblu ci hanno provato in tutti i modi meritandosi di giocarsi il tutto per tutto nei 5’ aggiuntivi. Un super canestro di Pepper da tre punti congela il punteggio sul 89-89 alla fine dei regolamentari. Complice la stanchezza, i cinque falli di Martinoni ed una Cremona più lucida nei momenti cruciali non arriva il tanto atteso primo successo esterno stagionale. Domenica si tornerà al PalaEnergica Paolo Ferraris, ore 18, per il derby contro Reale Mutua Torino.

Calzavara, Kelly, Pepper, Martinoni, Fall il primo quintetto. Kelly e Martinoni da fuori. 2-6. Novipiù pimpante Pepper e Fall confezionano il +8. Primi punti da fuori per Musso. Grande specialità. Cinque punti consecutivi di Pepper valgono il 9-20. Cremona entra realmente in partita con le due triple di Sabatino che accorciano il gap. Poi sale in cattedra Shahid alla sua primissima: 23-22 a fine primo quarto. Fantoma mette pepe con 5 punti consecutivi in risposta a Shahid. La partita si accende. Anche Pepper da fuori non sbaglia. 28-30. Benetti risponde sempre a Calzavara. Break 5-0 Timperi che vale il 41-36. Calzavara con un’altra giocata sontuosa. Cinque punti di fila per Kelly valgono il 45-45. Prima di tornare negli spogliatoi meglio i padroni di casa. Timperi allo scadere: 49-45.

Fall dalla lunetta è preciso. Musso per la tripla di un primo tentativo di fuga. Kelly con un canestro e fallo. Shahid da fuori per il +10. Kelly accorcia, Vincini ancora canestro. Doppia Schiacciata di Fall. Tortu è il terzo giocatore di Cremona a salire in doppia cifra. Benetti quarto fallo. Martinoni e Calzavara: 70-65. Timeout di coach Bechi. Fall continua a rosicchiare dalla lunetta ma Shahid chiude sul 72-67. Monferrato resta agganciata. Shahid due triple in versione Narnia. Sale a quota 20. Vantaggio in doppia cifra. Kelly tripla del riscatto. È una sfida fra i due giocatori statunitensi. Magro riporta i suoi sul +8. Fantoma con personalità. Pepper con l’aiuto del ferro. Contropiede flash Kelly- Pepper: -3. Cremona pasticcia qualche possesso di troppo e Monferrato ha la possibilità di far sua la contesa. Kelly con una bella penetrazione vale il -1. Poi nell’ultimo minuto succede di tutto. Tortu in post basso non sbaglia. Kelly con un’infrazione sciupa il rimbalzo offensivo sul secondo libero. Quanto tutto sembra compromesso però Pepper tira fuori dal cilindro una gran giocata personale e con una tripla monumentale manda tutti all’overtime.

L’inerzia delle prime fasi sembra muoversi verso Monferrato che però è molto stanca. Alla tripla di Fantoma risponde Shahid. Poi Musso da professore vero: tripla e fallo. 98-94. Tap-in ancora di Calzavara, poi tanta bagarre e cuore ma Cremona decide di far sua la contesa. 110-103: un vero peccato.

Ferraroni Juvi Cremona 110

Novipiù Monferrato Basket 103

Parziali (23-22, 26-23, 23-22, 17-22, 21-14)

Ferraroni Juvi Cremona: Vincent Shahid 33 (4/9, 6/12), Lorenzo Tortu 19 (5/11, 0/5), Marco Timperi 15 (5/9, 1/3), Bernardo Musso 12 (1/3, 3/9), Antonino Sabatino 10 (1/3, 2/4), Daniele Magro 8 (4/5, 0/0), Luca Vincini 6 (3/6, 0/0), Gabriele Benetti 6 (3/4, 0/0), Cosimo Costi 1 (0/0, 0/2), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Biaggini 0 (0/0, 0/0).

Novipiù Monferrato Basket: C.J. Kelly 24 (3/8, 5/11), Dalton Pepper 20 (3/5, 4/13), Andrea Calzavara 18 (8/10, 0/3), Abdel Fall 16 (4/7, 0/0), Niccolò Martinoni 13 (3/7, 1/1), Tommaso Fantoma 12 (3/5, 2/4), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0), Seraphin Kadjividi 0 (0/1, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0), Nicolò Castellino 0 (0/0, 0/1), Alessandro Baj 0 (0/0, 0/0).