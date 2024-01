Squali, l'anno inizia col disco verde: battuto Campus Piemonte

Nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale l'Oleggio Magic Basket batte Campus Piemonte Basketball 88-94 dopo un tempo supplementare. Gli Squali, avanti anche di 19 lunghezze, hanno subito la rimonta di una Campus mai doma e sono stati bravi a mantenere i nervi più che lucidi nei momenti cruciali.

Campus in campo Makke, Mobio, Erhaghewu, Brunetto e Lomtadze; per gli Squali il solito starting five Ianelli, Perez, Sablich, Jovanovic e Colombo. Gli Squali vanno presto a segno con Jovanovic e Colombo, ma ci vuole qualche minuto perché si crei il primo divario con un bel parziale di 0-8 (8-15); il primo finale 15-22. Campus reagisce e con Feliciangeli è 24 pari, ma gli Squali non si lasciano attendere e due liberi di Telesca valgono il 24-34. Sono in controllo i biancorossi che arrivano anche al +15 (28-43). Finale 30-45.

Alla ripresa entrambe le squadre impiegano un bel po’ ad andare a segno e il primo è Perez dalla lunetta (30-47), con Ianelli è massimo vantaggio (32-51), Campus ancora accorcia e toglie qualche lunghezza con Brunetto ai liberi (44-54). I liberi tengono gli Squali bene in vantaggio (46-61), è Makke ad raccorciare ancora un pezzetto (52-63). Quarto quarto da adrenalina, Borsani va a segno per il 52-65, Campus sta lì e approfitta delle sviste biancorosse per tenere i dieci punti di distacco con capitan Pilotti efficace sempre (58-69). È un parziale di 10-0 negli ultimi tre minuti che fra raggelare gli Squali (69-71). Erhaghewu pareggia 73-73, la tripla di Perez vale il 73-76, ma fa lo stesso Makke: 76-76. Nel supplementare va anche avanti Campus (78-76), Perez e Pilotti sono magici (78-83). Lomtadze accorcia ancora 83-84; è ancora il numero 4 che carica i compagni in squadra e gli Squali possono festeggiare 88-94.

Campus Piemonte Basketball 88

Oleggio Magic Basket 94

Parzilai (15-22; 15-23; 22-18; 24-13; 12-18)

Campus: Mobio 10, Makke 13, Feliciangeli 8, Erhaghewu 13, Rinaldin 8, Brunetto 20, Petrushevski, Osarenkhoe, Caporaso, Camara ne, Lomtadze 16. All. Jacomuzzi.

Oleggio: Perez 26, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca 4, Pilotti 15, Sampieri 5, Borsani 9, Sablich 4, Temporali 3, Colombo 10, Jovanovic 5, Ianelli 13. All. Nalon.