Collegno Basket: sconfitta di misura contro Basket 7 Laghi

Nonostante le diverse e importanti assenze, i ragazzi di coach Comazzi giocano comunque una grande partita e restano attaccati ai padroni di casa fino a 10’ dalla fine. È l’ultimo quarto, infatti, a decidere l’incontro in favore di Gazzada. Il parziale di 22-13, con Genovese e Piccoli nelle vesti dei trascinatori, taglia le gambe ai giovani Lions.

A rubare la scena tra i piemontesi è la strepitosa prestazione di Fracasso che, chiamato in causa dalla tante assenze, si fa trovare subito presente e chiude l’incontro con 25 punti in 39 minuti (con un ottimo 5 su 11 da tre punti e 4 su 6 da due). Come al solito anche doppia doppia per Tiagande (17 punti e 14 rimbalzi). Da segnalare poi l’esordio e i primi due punti di Jeremie Ilgrande in cinque minuti di utilizzo. Come purtroppo succede troppo spesso in questa stagione, coach Comazzi potrebbe perdere per un po’ di tempo Framarin, infortunatosi dopo 17 minuti di gioco. La lista quindi si allunga, ma per il prossimo turno c’è fiducia sia su sponda Tarditi, sia per quanto riguarda il rientro (dopo oltre due mesi di assenza) di De Bartolomeo.

Adesso qualche giorno di riposo per i Lions in vista del tour de force del 17 gennaio a Pavia, il 19 a Derthona e il 24 in casa al PalaCollegno contro Oleggio.

Basket Gazzada 7 Laghi 79

Collegno Basket 68

Parziali (19-18; 24-23; 14-14; 22-13)

Basket Gazzada 7 Laghi: Granata n.e., Ivanaj 11, Cassinerio 10, Mina 2, Gomez 3, Genovese 24, Alesina, Veronesi, Vai 11, Gaye 3, Piccoli 15.

Collegno Basket: Vignoli, Bollito 2, Bossola 4, Ilgrande 2, Tarditi n.e., Framarin 8, Elkazevic 3, Fracasso 25, Tiagande 17, Porcella 2, Lo Buono, Diakhate 5.