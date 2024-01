Cuneo Volley inizia il 2024 con una vittoria a Ravenna

Cuneo vince a Ravenna e sale sul secondo gradino della classifica, portandosi a -6 da Grottazzolina capolista. Il 2024 inizia con una vittoria piena al Pala De Andrè contro una compagine, quella ravennate, molto giovane ma con grandi talenti e la giusta esperienza in ruoli chiave.

Aver chiuso ai vantaggi il primo set ha aperto la strada ad una partita in discesa, nonostante la prestazione attenta e di carattere messa in campo dai padroni di casa. Sale a otto la striscia positiva di partite consecutive vinte dai biancoblù, che dedicano quella di stasera alla team manager Silvia, non in trasferta per motivi familiari. Il prossimo weekend sarà ancora trasferta, domenica 14 gennaio ore 16.00 ad Aversa.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L). Coach Bonitta schiera: Mancini palleggio, Bovolenta opposto, Mengozzi e Bartolucci al centro, Orioli e Benavidez schiacciatori; Goi (L).

Al termine della partita Coach Battocchio: «Ho un po’ finito gli aggettivi per questi ragazzi che hanno fatto una prestazione pazzesca, abbiamo avuto una settimana complicata e in generale questo lungo periodo con le sue difficoltà, come in tutta Italia del resto. Venire qui a Ravenna e fare una partita così contro una squadra che per me è una delle più forti del campionato è davvero tanta roba. La dedica di questa sera è tutta per Silvia la nostra Team manager».

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo giocherà ancora in trasferta la prossima giornata, domenica 14 gennaio alle ore 16.00 in casa di Aversa. I cuneesi torneranno a giocare in casa sabato 20 gennaio alle ore 20.30 contro Brescia.

Consar Ravenna 0

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Parziali (27-29, 19-25, 18-25)

Consar Ravenna: Mancini 4, Bovolenta 6, Mengozzi 8, Bartolucci 6, Orioli 10, Benavidez 8; Goi (K) (L1); Arasomwan 1, Russo, Feri, Falardeau 3. N.e. Grottoli, Menchini, Chiella (L2).

All.: Marco Bonitta.

II All.: Saverio Di Lascio.

Ricezione positiva: 65%; Attacco: 45%; Muri 2; Ace 4.



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile, Jensens 19, Volpato 11, Codarin 6, Andreopoulos 9, Botto (K) 9; Staforini (L1); Cioffi, Gottardo. N.e. Colangelo, Giacomini, Coppa, Bristot, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio.

II All.: Lorenzo Gallesio.

Ricezione positiva: 42%; Attacco: 58%; Muri 7; Ace 4.

Durata set: 32’, 25’, 24’.

Durata totale: 81’.