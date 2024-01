La Wash4Green esce a mani vuote dal match con Il Bisonte Firenze

La squadra toscana supera 3-1 le piemontesi al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte nel posticipo della seconda giornata di ritorno. Sul 2-0 per le ospiti, Bussoli e compagni provano a riaprire la gara vincendo di misura il terzo set ma nel quarto il gioco ritorna in mano alle ragazze di coach Parisi che non sprecano più nulla portandosi a casa tre punti preziosi. Alsmeier è la Mvp del match, nonché miglior realizzatrice con 28 punti, di cui 2 ace e 4 muri. Ottima prestazione anche per Ishikawa che chiude con 22 punti. Nella metà campo di casa Ungureanu è la migliore (14), seguono in doppia cifra Akrari e Strock, entrambi con 11 punti.

LA PARTITA

1 SET | Avvio equilibrato con Kraiduba per Firenze e Storck per la formazione di casa (2-2). Due errori nella metà campo piemontese e un attacco vincente di Alsmeier portano le ospiti a +3 (5-8). Sorokaite accorcia (8-9) ma Il Bisonte rimette le distanze con l’attacco mani out di Ishikawa (10-13) e incrementa il vantaggio con l’errore di Polder (11-15). Marchiaro chiama time out e le pinelle rosicchiano due lunghezze (13-15). Alsmeier piazza un pallonetto dietro il muro per il 15-19 poi l’ace di Akrari prova a riportare Pinerolo in corsa ma Kraiduba in parallela trova il set point. A chiudere è Alsmeier 22-25.

2 SET | Punto a punto ad avvio di secondo set, Strock risponde bene a Kraiduba (4-4) poi Firenze con un piccolo break guidato da Alsmeier e si porta a +2 (6-8). Ungureanu non trova il rettangolo rosa e Marchiaro ferma il gioco sul punteggio di 8-11. Il Bisonte continua a macinare punti, Kraiduba attacca di potenze a Ishikawa dai nove metri piazza un punto diretto (12-18). Alsmeier incalza (14-21), la Wash4Green ci prova ma il divario è troppo ampio. Graziani mette a terra il pallone del 18-24 poi chiude Cesè di potenza.

3 SET | Qualche errore di troppo in prima linea nella metà campo di casa favorisce il vantaggio ospite (2-3). Battistoni a muro su Storck e Ishikawa in attacco portano Firenze in doppio vantaggio (4-6). L’ace della regista di Firenze vale l’8-11. Cambi si prende il punto del cambio palla, Ungureanu dai nove metri accorcia e Sorokaite mette la firma sul punto che vale il sorpasso (13-12). Akrari piazza bene le mani sull’attacco di Kraiduba e coach Parisi chiama time out. Pinerolo difende il vantaggio con le unghie e con i denti. Nel finale è un testa a testa serrato che prosegue fino ai vantaggi. La spuntano le padrone di casa che chiudono con un attacco in pipe di Ungureanu 26-24.

4 SET | La Wash4Green parte bene (3-1) ma il Bisonte azzera subito le distanze e con Ishikawa al servizio sale a +4 (5-9). Polder per il cambio palla ma dalla seconda linea la schiacciatrice giapponese de Il Bisonte allunga ancora (6-11). Ungureanu si gioca bene il suo turno al servizio e grazie a due errori nella metà campo fiorentina Pinerolo ritorna in corsa (11-13). Alsmeier tiene le sue con la testa avanti (15-17). Firenze dimostra di averne di più, Ishikawa non sbaglia un colpo e Almeier mette la firma sul punto che vale la vittoria (20-25).

SALA STAMPA

Maja Strock (Wash4Green Pinerolo): «Sappiamo che loro sono una squadra forte, anche all’andata hanno giocato molto bene. Oggi hanno fatto punti su ogni posizione ma noi continuiamo a lavorare duro per la prossima partita. Abbiamo fatto girone di andata buono e sappiamo che tutte le partite sono aperte, noi comunque proviamo sempre a vincere. Abbiamo sentito un po’ la stanchezza dopo le tre gare al quinto set. Ci è mancata un po’ la velocità di gioco e non abbiamo fatto bene al servizio consentendo a loro di avere sempre la palla in testa al palleggiatore e giocare con un gioco veloce».

Lina Alsmeier MVP (Il Bisonte Firenze): «Sono molto contenta della prestazione della squadra, più che della mia personale. Loro sono una bella squadra. Felice di competere nel campionato italiano, è sempre una battaglia e sono contenta di essere qua».

Ilaria Battistoni (Il Bisonte Firenze): «Sono molto felice per questa vittoria, ci voleva per il nostro umore dopo la sconfitta nel derby: peccato per come abbiamo perso il terzo set, però forse i primi due li abbiamo vinti troppo facilmente quindi è giusto così e sono contenta per la reazione nel quarto. Dobbiamo ancora migliorare, ma oggi sono soddisfatta per la prestazione e per il gioco espresso e dobbiamo andare avanti su questa strada: per il nostro gioco veloce, che è difficile da leggere per gli avversari, la ricezione deve essere molto positiva, oggi è andata bene e quindi avanti così».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 1

IL BISONTE FIRENZE 3

Parziali (22/25, 18/25, 26/24, 20/25)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 8, Cambi 4, Polder 9, Strock 11, Akrari 11, Ungureanu 14, Moro (L), Nemeth 8, Camera. Non entrate: Bussoli, Cosi, Di Mario (L). All. Marchiaro.

IL BISONTE FIRENZE: Ishikawa 22, Battistoni 1, Alsmeier 28, Mazzaro 4, Graziani 8, Kraiduba 12, Leonardi (L), Cesè 1, Acciarri. Non entrate: Lazic, Agrifoglio, Stivrins, Ribechi (L). All. Parisi.

ARBITRI: Verrascina Antonella, Rossi Alessandro.

NOTE | Spettatori: 1050. Durata set: 27’, 27, 28’, 23’. Tot 105’. MVP: Lina Alsmeier.