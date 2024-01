BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Prime gare dell'anno per il Settore Giovanile dei Leopardi, con l'Under 15 Eccellenza che conquista due punti importanti sul parquet di Don Bosco Crocetta Torino. Dopo una gara sempre in equilibrio, i Leopardi segnano il canestro decisivo a pochi istanti dalla fine del primo over-time e confermano il successo della gara d'andata. Bella vittoria anche per l'Under 17 Eccellenza, che controlla dall'inizio alla fine la gara con Reale Mutua Torino.

L'Under 17 Gold tiene testa ad Abet Basket Bra, capolista del girone, e cede solo nel secondo tempo. Anche l'Under 13 Gold, al Pala Gialdo, cede agli avversari di Aba Saluzzo, ma mostra notevoli passi avanti.

Nei prossimi giorni, terminata la pausa natalizia, torneranno in campo anche le altre categorie del Settore Giovanile dei Leopardi.

U15 ECCELLENZA

PGS DON BOSCO CROCETTA - BEA CHIERI SSDRL 84-87 d1ts

Parziali: 23-16, 39-39, 63-60, 67-67

BEA CHIERI: Milani 5, Borz 5, Giachino 21, Tarantino, Vacca 2, Costanzia, Montanella 12, Sidari 3, Petrin, Obakhavbaye 30, Caló, Valentini 9. All. Allisiardi, Ass. Bonifacio, Acc. Castelli.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI-REALE MUTUA TORINO 83-29

Parziali: 21-6, 47-14, 64-16

CHIERI: Monaco 2, Marrese 6, Viggiano 2, Quagliotto 13, Bechis 7, Trunfio, Guardalben 6, Altina 2, Origlia 17, Okoro 6, Mout 2, Pisciuneri 20. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

REALE: Gastaldi 11, Truccone 4, Rapetti 2, Conti 1, Budau 2, Pecchenino 2, Perozeni, Gallino, Masanotti, Minetti, Spissu 4, Mironescu 3. All. Raho.

U17 GOLD

ABET BRA-BEA CHIERI 76-49

Parziali: 15-15, 34-27, 62-38

BRA: Toselli 1, Barra, Di Giovanni, Agosto 21, Marletta 7, Berrino 21, Catanzariti 2, Busato 2, Bertello 4, Longo 8, Salerno 10, Cogna. All. Siragusa, Ass. Carena, Acc. Agosto.

CHIERI: Ahia 15, Zarba, Massari, Giangualano 6, Gamba 9, Vidotto, Ricci 8, Pianfetti, Molinari 4, Gangitano 5, Da Rodda 2, Rodinó. All. Bertulessi, Ass. Bonifacio.

U13 GOLD

BEA CHIERI - ABA SALUZZO 61-69

Parziali: 7-13, 20-30, 44-52

CHIERI: Mariani 1, Mouaddine 25, Popa 2, Marino, Campanelli 2, Zuccarello 4, Luison M. 2, Luison S. 2, Di Bartolo 10, Greco, Violante, Porcu 5, Dalmasso 8. All. Corrado.