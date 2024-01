FISI-AOC: Slalom ad Adelboden e Kranjska Gora, Gigante a Valore e Slalom a Melezet Bardonecchia

TOMMASO SALA 7° IN SLALOM AD ADELBODEN. CORRADO BARBERA SFIORA LA ZONA

PUNTI. A KRANJSKA GORA AZZURRE LONTANE E LARA COLTURI 13ª

Lo Slalom azzurro è il settore complessivamente più in difficoltà e la conferma è arrivata delle gare di Coppa del Mondo ad Adelboden e a Kranjska Gora. In Svizzera si è registrata la seconda vittoria stagionale per Manuel Feller, dopo il successo già ottenuto a Gurgl sempre tra le porte strette. Il trentunenne tirolese dello Ski Club Fieberbrunn ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,52”,62/100, con 2/100 di vantaggio sul norvegese Atle Lie McGrath del Baerums Skiklub, già secondo un anno fa. Terzo a 23/100 il trentenne austriaco Dominik Raschner dello Ski Club Mils, mai così bene in carriera e in rimonta di 13 posizioni. Migliore degli azzurri un rinato Tommaso Sala, che ha superato i postumi di un incedente occorsogli in allenamento alla fine dell’estate scorsa: il poliziotto brianzolo era terzo dopo la prima manche e, grazie ad una condotta coraggiosa ma prudente nella seconda, ha chiuso al settimo posto, a 52/100 da Feller. Buona rimonta per il finanziere altoatesino Tobias Kastlunger, sedicesimo in rimonta, mentre il finanziere fassano Stefano Gross ha chiuso in ventisettesima posizione. Peccato per Corrado Barera, al debutto sulla pista elvetica: senza un errore sul muro finale l’atleta cuneese del Centro Sportivo Esercito si sarebbe qualificato per la seconda manche mentre invece ha chiuso al trentanovesimo posto.

A Kranjska Gora si è registrata invece la terza vittoria stagionale di Petra Vlhova in Slalom, con il tempo totale di 1’,47”,62/100. La slovacca dello Ski Team Vlha ha preceduto per 72/100 la tedesca Lena Duerr della Sportverein Germering e per 87/100 la statunitense AJ (abbreviazione di Amelia Josephine) Hurt del Team Palisades Tahoe. Tutto questo nel giorno dell’insolita inforcata di Mikaela Shiffrin, che così non ha guadagnato nulla su Federica Brignone nella classifica generale. Nessuna azzurra qualificata per la seconda manche. La torinese Anita Gulli del Centro Sportivo Esercito ha chiuso la prima manche al 46° posto e la sestrierina Lucrezia Lorenzi, anche nel del CSE, è uscita nella prima run. In compenso però c’è il tredicesimo posto finale della cesanese Lara Colturi del Golden Team Ceccarelli, che corre per l’Albania ed è stata autrice di una grande rimonta nella seconda manche.

Le classifiche degli Slalom di Coppa del Mondo a Kranjska Gora ed Adelboden

Slalom Maschile

Slalom Femminile

MELISSA ASTEGIANO VINCE IL SECONDO GIGANTE DEL GRAND PRIX INTERNATIONAL CITADIN A VALLOIRE. CARLO CORDONE 2°. PIETRO CASARTELLI 1° ASPIRANTE. MARTINA BANCHI E LORENZO THOMAS BINI SUL PODIO NEL GIGANTE DELLE SCOTTISH FIS RACES A BORMIO

Ancora buone prestazioni degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali a Valloire, in Savoia, nel secondo Gigante del Grand Prix International Citadin. La ventunenne carabiniera limonese Melissa Astegiano, già terza nella gara del 6 gennaio, domenica 7 si è imposta con il tempo totale di 1’,57”,47/100, precedendo le francesi Marjolaine Ollier del Club de Ski Serre Chevalier e Amelie Giraud dello Ski Club Valloire Galibier, staccate rispettivamente di 5/100 e di 38/100.

Ventunesima assoluta e decima delle Aspiranti l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere, trentacinquesima assoluta e ventesima delle Aspiranti la moncalierese Isabella Alloero del Claviere, ventiduesima delle Aspiranti la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, ventitreesima delle Aspiranti la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia, ventiquattresima delle Aspiranti la torinese Clotilde Rodella del Sansicario Cesana, ventisettesima delle Aspiranti la cesanese Valeria Cuppari del Sansicario Cesana, quarantacinquesima la sestrierina Alice Paltrinieri dello Sci Club Sestriere. Victor Collomb Patton del Club des Sports de La Clusaz ha vinto la gara maschile in 1’,55”,05/100 con 15/100 su Carlo Cordone, varazzino dello Sci Club Sansicario Cesana.

Terzo a 57/100 Maxime Guillemaud del Club de Ski Orcières Merlette. Nono posto assoluto e primo tra gli Aspiranti per il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere, quattordicesimo assoluto e terzo tra gli Aspiranti per il cesanese Giacomo Fernando Rej del Sestriere, ventottesimo per il bardonecchiese Lorenzo Maria Ponchia dello Sci Club Lancia, trentottesimo per il torinese Mattia Canobbio dello Sci Club Lancia, cinquantaquattresimo per Simone Moschini dello Sci Club Sestriere.

A Bormio, dopo due Slalom, le Scottish FIS Races hanno proposto domenica 7 gennaio un primo Gigante. In campo femminile affermazione della napoletana Flavia Diletta Giordano, tesserata per l’Orobie Ski Team, in 2’,00”,52/100, con 6/100 di vantaggio sulla tedesca Ronja Wiesler dello Ski Club Muenstertal e 24/100 sulla torinese Martina Banchi dello Ski Racing Camp, terza a pari merito con Lisa Rodari delle Orobie Ski Team.

Nella competizione maschile il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini si è piazzato secondo, a 18/100 dal vincitore, il francese Leo Coppel del Les Gets Ski Club, che ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,52”,45/100. Terzo a 25/100 il poliziotto padovano Stefano Pizzato. Settimo a 92/100 il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti. A Tesido-Taisten in Val Pusteria il secondo Slalom FIS-NJR è stato vinto dal comasco Francesco Riccardo Zucchini del Prad Raiffeisen Werbering, con il tempo totale di 1’,26”,27/100 e con 16/100 di vantaggio su Raffael Hopfgartner dell’Amateursportclub Gsiesertal e 71/100 sull’ungherese Tamas Trunk dello Ski Club Callberg. Decimo posto per il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard, diciottesimo per l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone, trentatreesimo per il braidese Pietro Ambrosione dello Sci Club Sansicario Cesana.

Le classifiche del secondo Gigante FIS Cittadini a Valloire

Gigante Femminile

Live Fis-Ski Valloire

Le classifiche del primo Gigante delle Scottish FIS Races

Gigante Femminile

Gigante Maschile

La classifica del secondo Slalom FIS-NJR di Tesido-Taisten

Slalom Maschile

BEATRICE MAZZOLENI E GIULIO PAOLO CAZZANIGA SI IMPONGONO NELLO SLALOM ALLIEVI SULLA PISTA 23 OLIMPICA DEL MELEZET A BARDONECCHIA

Beatrice Mazzoleni dell’Equipe Pragelato e Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone Camillo Passet sono i vincitori dello Slalom indicativo regionale che, con l’organizzazione curata dallo Sci Club Lancia, ha visto in gara i migliori Allievi della Circoscrizione Torino sulla pista 23 Olimpica del Melezet a Bardonecchia. Beatrice Mazzoleni ha chiuso le due manche tra le porte strette nel tempo totale di 1’,26”,84/100, con un vantaggio di 3”,95/100 su Amelia Grace Curto dell’Equipe Beaulard e di 6” su Anita Sofia Rej dello Sci Club Sestriere. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Martina Mis dello Sci Club Sestriere, Bianca Maria Rainelli e Benedetta Nosenzo dell’Equipe Beaulard, Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato, Amelie Clataud e Caterina Bosco dello Sci Club Sauze d’Oulx e infine Anita Frola dell’Equipe Beaulard. Giulio Paolo Cazzaniga ha iniziato la sua seconda stagione tra gli Allievi vincendo lo Slalom di Bardonecchia con il tempo totale di 1’,31”,29/100, con distacchi rispettivamente di 1”,82/100 e di 2”,23/100 su Michele Vivalda dello Sci Club Sestriere e su Federico Forte del Sansicario Cesana. Completano la top ten Gabriele Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, Lorenzo Guiguet dell’Equipe Beaulard, Thomas Madoglio dello Sci Club Sansicario Cesana, Giovanni Bertolotti dell’Equipe Pragelato, Alessandro Guiffre dello Sci Club Bardonecchia, Lorenzo Croce del Lancia e Alessandro Ormezzano del Sauze d’Oulx. La classifica a squadre ha visto al primo posto il Golden Team Ceccarelli, al secondo l’Equipe Beaulard e al terzo l’Equipe Pragelato.

Le classifiche dello Slalom Allievi disputato sulla pista 23 Olimpica del Melezet domenica 7 gennaio sono consultabili sul portale Internet della Federazione Italiana Cronometristi