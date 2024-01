FISI-AOC: Slalom a Bielmonte

TEMPO DI SLALOM PER CHILDREN E CUCCIOLI SULLA PISTA MONCERCHIO DI BIELMONTE: ALLO SCI CLUB OASI ZEGNA IL TROFEO FORD NUOVA ASSAUTO

Il circuito agonistico di sci alpino della Circoscrizione Biella-Vercelli ha proposto nel pomeriggio di domenica 7 gennaio uno spettacolare Slalom sulla pista Moncerchio 2 di Bielmonte. La gara era organizzata dallo Sci Club Biella e valida per il Trofeo Ford Nuova Assauto. Lo Sci Club Bielmonte Oasi Zegna ha vinto nella classifica a squadre con 726 punti, precedendo lo Sci Club Varallo con 604, lo Ski Team Valsesia con 358, lo Sci Club Mera con 344, il Biella con 200 punti, il Valchiusella con 178 e il Forno con 79 punti.

Finalmente si è potuto gareggiare con un panorama innevato all’altezza della qualità tecnica delle piste di Bielmonte, che comunque, anche nelle settimane precedenti le nevicate di inizio anno, grazie all’innevamento programmato hanno consentito ai turisti di divertirsi e agli atleti di diverse squadre nazionali di allenarsi proficuamente. Nello Slalom della categoria Allievi femminile si è imposta Sveva Auteri dello Ski Team Valsesia, che ha chiuso le due manche con il tempo totale di 1’,32”,89/100, precedendo per 2”,55/100 Alice Antonini dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna e per 4”,61/100 Giulia Perino del Valchiusella.

Al quarto posto Marta Milano dello Sci Club Forno, al quinto Maria Adele Antonini del Mera, al sesto Carlotta Schellino del Varallo. Federico Busi dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna si è imposto in campo maschile con il tempo totale di 1’,23”,98/100 e con distacchi rispettivamente di 27/100 e di 4”,24/100 su Simone Guidetti del Mera e Tommaso Foglia dell’Oasi Zegna. Dal quarto all’ottavo posto in classifica troviamo Matteo Loro Piana dell’Oasi Zegna, Umberto Anselmo del Mera, Federico Andreotti dell’Oasi Zegna, Edoardo Francescone e Gregorio Resini dello Ski Team Valsesia. Giulia Rimoldi dello Sci Club Varallo è stata la più veloce delle Ragazze, con il tempo totale di 1’,34”,53/100. Dal secondo al sesto posto in classifica si sono allineate Claudia Zammuner dell’Oasi Zegna, Sofia Perozzo del Varallo, Margherita Crosta e Aurora Frattini del Mera e infine Beatrice Mascellaro del Varallo.

Tra i Ragazzi affermazione di Pietro Gianotti dello Ski Team Valsesia, con il tempo di 1’,32”,82/100, con un vantaggio di 5”,64/100 su Mattia Defabiani dello Sci Club Varallo. Al terzo posto Giovanni Carrara del Varallo. Nella gara della categoria Cuccioli femminile affermazione ex aequo di Clotilde Arfino dello Sci Club Varallo e di Adele Cacciati dell’Oasi Zegna, con il tempo sulla manche unica di 49”,13/100.

Completano la top five Viola Sofia Patrizi dello Sci Club Valchiusella, Emma Forni dello Ski Team Valsesia e Carolina Bonadeo dello Sci Club Biella. Sci Club Bielmonte Oasi Zegna ai primi due posti della classifica maschile: Achille Fava Piz ha fatto segnare il tempo di 44”,60/100, staccando di 1”,56/100 il compagno di squadra Luca Loro Piana e di 3”,28/100 Filippo Dealberto dello Sci Club Varallo. Al quarto posto Leonardo Pace del Mera, al quinto Vittorio Angelico del Biella.