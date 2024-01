Igor Agil Volley: il recap delle giovanili

U14 Eccellenza terr e U16 territoriale, due vittorie per le Igorine!

Il 2024 è iniziato con un sorriso, anzi con due, per le Igorine di Mattia Rossi! In U14 Eccellenza territoriale vittoria 1-3 (16-25; 6-25; 25-18; 12-25) contro Omegna e in U16 territoriale vittoria nel derby contro San Giuseppe Trecate 0-3 (20-25; 16-25; 7-25). «In U14 buona prestazione della squadra con qualche assenza e un po’ di calo di attenzione nel terzo set, - dice l’allenatore - in U16 tanti spunti interessanti nonostante qualche acciacco e ancora qualche assenza dovuta all’influenza».

U16 Eccellenza terr, vittoria con Pavic

Anche per le Igorine di Lele Cappato la prima partita del 2024 è stata una bella vittoria: 3-0 (25-16; 25-20; 28-26) con Pavic. «Era una partita difficile perché la prima dopo le feste e perché loro sono una squadra organizzata; - dice l’allenatore - noi abbiamo fatto probabilmente se non la miglior prestazione, una delle migliori prestazioni a livello di collettivo. In ricezione, dove ultimamente avevamo faticato e quindi abbiamo lavorato tanto in queste settimane di pausa, abbiamo fatto bene e siamo stati davvero molto efficaci e presenti. Una vittoria che ci mancava da un po’ e quindi è stata la benvenuta per iniziare bene l’anno».

U14, vittoria nel derby novarese

Vittoria 3-0 (25-18; 25-9; 25-18) contro Icos Novara: inizia così il 2024 delle Igorine di Andrea Garagiola in U14. «Le ragazze si son comportate molto bene, hanno provato a sperimentare ed evolvere il loro sistema di gioco, rimanendo concentrate quasi tutto il tempo. Un buon inizio dell'anno che mi fa ben sperare per la loro crescita» dice l’allenatore.

U18, continua il percorso netto

In attesa di riprendere il cammino in serie B1 la prossima settimana, le Igorine di Barbara Medici sono tornate in campo per il campionato giovanile. Vittoria da tre punti contro Issa Novara 3-0 (25-17; 25-18; 25-17).