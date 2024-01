BEA Chieri: la rimonta si infrange sul più bello, Asti passa al Pala Gialdo

Primo appuntamento per il 2024 per la nostra Serie C. Al PalaGialdo arriva Scuola Basket Asti, che alla vigilia del match occupava la settima posizione in classifica. Partita complicata per BEA, che parte a rilento, concedendo ad Asti la via del canestro. Arriva la rimonta dei chieresi, ma le energie spese e un po’ di nervosismo impediscono il ribaltamento di fronte.

LA GARA

Rientra Magui a pieno regime, ma il quintetto di coach Conti è formato da Agbogan, Corrado, Moris, Ruà e Stella. Coach Di Gioia risponde con Lupo, Milone, Biondi, Pavone e De Simone. I chieresi non approcciano con aggressività la partita, concedendo il tiro da fuori e qualche penetrazione al ferro con troppa facilità. Primo parziale inanellato da SBA, che costringe al time-out coach Conti.

BEA cerca di riaccendersi, ma Asti arriva alla prima pausa con 14 punti di vantaggio. Prima reazione nella seconda decina, con il solito Corrado che colpisce da lontano, unito al rientro di Drame che cerca di fare la voce grossa vicino a canestro, conquistando qualche tiro libero. Gli ospiti si affidano all’ex Pavone, in serata di grazia soprattutto dalla linea della carità: sono 16 i tiri liberi a bersaglio per il capitano ospite, sui 31 punti segnati. BEA riaccorcia le distanze nella seconda metà del periodo, arrivando alla pausa lunga sul -17.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, i Leopardi danno la prima scossa alla gara, cercando di ritornare a contatto. Agbogan e Moris guidano la prima reazione di Chieri, mentre Asti si affida all’altro ex di partita: Andrea De Simone. Il numero 17 e Milone tengono a distanza i Leopardi, che però non si arrendono. Entrando nell’ultima decina, i ragazzi di coach Conti arrivano anche sotto la doppia cifra di svantaggio, portandosi ad un possesso di distanza con i tiri liberi di Corrado. Qualche palla persa sanguinosa e le rotazioni ridotte a forza a causa degli infortuni di D’Arrigo e Stiffi sul finale non permettono la rimonta completa, con SBA che porta a casa due punti fondamentali in trasferta al PalaGialdo.

IL COMMENTO

«È un peccato, perché nel girone di ritorno le partite sono tutte importanti – commenta coach Franz Conti – Il nostro obiettivo è arrivare nelle prime 4 per giocare i playoff. Ci alleniamo bene, ma in campo, questa sera, non ho visto la stessa determinazione. Abbiamo cambiato intensità quando ormai era troppo tardi. Speriamo di rialzarci al più presto per affrontare il girone di ritorno nel modo migliore».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo la sconfitta con Asti, BEA ritorna in trasferta per un match fondamentale: i Leopardi saranno ospiti di 5Pari Torino, diretti avversari dei chieresi per il quarto posto in classifica. Appuntamento al PalaMoncrivello di Torino sabato 13 gennaio alle 21:00.

BEA CHIERI 74

SCUOLA BASKET ASTI 85

Parziali: 11-25, 33-50, 55-68

CHIERI: Corrado 22, Agbogan 14, Moris 10, Drame 10, Ruà 6, Quagliotto 6, Stella 4, D’Arrigo 2, Bianco, Stiffi, Origlia, Viggiano N.E. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Mout, Add. Arbitri Monteleone

ASTI: Pavone 31, Milone 26, De Simone 14, Lupo 11, Forno 3, Carturan, Biondi, Cotto, Bussolino, Battaglino N.E., Giobbino N.E., Zoppi N.E. All. Di Gioia, Ass. Schinca