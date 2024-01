La Polisportiva Avigliana si muove in aiuto dell’Associazione Dragonesse

A seguito della tempesta di föhn che ha investito la nostra valle a fine dicembre una delle imbarcazioni utilizzate dall'Associazione ha riportato seri danni allo scafo e non è più in grado di stare in acqua.

La Polisportiva Avigliana aderisce alla raccolta fondi per sostenere i costi di riparazione dei danni. Ricordiamo che l’Associazione Dragonesse si pone l’obiettivo di accogliere ed aiutare le donne che hanno avuto un carcinoma mammario a ritrovare l’energia per riprendere in mano la propria vita.