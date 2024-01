FISI-AOC: i risultati della Coppa Europa a Sestriere e del secondo Gigante di Bormio

COPPA EUROPA: NEL PRIMO GIGANTE DI SESTRIERE VINCE LA FRANCESE DORIANE ESCANE E LARA DELLA MEA È QUINTA. SFORTUNATE LE ATLETE AOC

Lunedì 8 gennaio è suonata la Marsigliese sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere e il merito è di Doriane Escane che nel giorno del suo venticinquesimo compleanno si è fatta un regalo speciale. È lei, rientrata da poco, dopo un grave infortunio al ginocchio nella passata stagione, la vincitrice del primo Gigante della Coppa Europa 2023-2014 disputato al Colle.

Già in testa a metà gara, l’atleta del Club des Sports de Courchevel ha chiuso con il tempo totale di 2’,14”,98/100, centrando la seconda vittoria stagionale nel circuito continentale dopo lo Slalom di qualche settimana fa in Valle Aurina. Sul podio con l’atleta transalpina, staccate rispettivamente di 14/100 e 77/100, sono salite la diciannovenne svizzera Stefanie Grob dello Ski Club Bruelisau-Weissbad e la ventitreenne austriaca Nina Astner. Peccato invece per Elisa Platino che, per un curioso gioco del destino, festeggiava anche lei i 25 anni. A metà gara la carabiniera meranese era seconda a 17/100 dalla vetta della classifica, ma è uscita nella seconda run.

A fine gara la migliore delle azzurre è risultata la tarvisiana Lara Della Mea del Centro Sportivo Esercito, reduce dalla tappa in Slovenia della Coppa del Mondo, quinta al traguardo ad 1”,36/100, in rimonta dopo il dodicesimo posto a metà gara. Bene anche la carabiniera vicentina Asja Zenere, settima ad 1”,92/100, mentre la poliziotta ampezzana Ambra Pomaré ha chiuso appena alle sue spalle, staccata di 1”,96/100. A punti anche Ilaria Ghisalberti (Carabinieri) quindicesima, Beatrice Sola (Fiamme Oro) ventiduesima, Vivien Insam (Fiamme Oro) ventiseiesima, le valdostane Giorgia Collomb (Carabinieri) e Carole Agnelli (Club de Ski Valtournenche), rispettivamente ventottesima e trentesima. Giorgia Collomb è stata premiata come migliore Aspirante Under 18.

La neve e la scarsa visibilità hanno messo a dura prova le atlete, soprattutto nella seconda manche, ma lo staff tecnico dello Sporting Club Sestrieres è riuscito comunque a preparare alla perfezione il terreno di gara. La finanziera valsesiana Emilia Mondinelli è uscita nella seconda manche, per fortuna senza conseguenze. Peggio è andata invece alla torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana e alla sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, entrambe out nella prima manche. La prima ha subìto una contusione alla tibia e la seconda una botta al ginocchio. Saranno entrambe sottoposte ad ulteriori accertamenti tecnici, per stabilire le modalità e la durata del periodo di convalescenza e recupero. Martedì 9 gennaio a Sestriere si replica, con la prima manche alle 10 e la seconda alle 13.

A BORMIO EDOARDO SARACCO 3° NEL SECONDO GIGANTE DELLO SCOTTISH FIS RACES. LORENZO THOMAS BINI 4°. FABIO ALLASINA 8°

Lunedì 8 gennaio con un secondo Gigante si sono concluse a Bormio le Scottish FIS Races. La seconda gara tra le porte larghe è stata vinta dal poliziotto padovano Stefano Pizzato con il tempo totale di 1’,50”,10/100, con un vantaggio di 13/100 sul francese Leo Coppel del Les Gets Ski Club. Terzo a 38/100 il carabiniere limonese Edoardo

Saracco e bene anche il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini, quarto a 78/100. All’ottavo posto il poliziotto cuneese Fabio Allasina, staccato di 1”,40/100.

Nella gara femminile, che è stata vinta dall’Aspirante francese Clarisse Vulliez dello Ski Club Morzine Avoriaz con il tempo totale di 1’58”,80/100, la collegnese Giulia Genta del Racing Team Vialattea si è classificata diciassettesima tra le Aspiranti e la torinese Giorgia Farfariello dello Ski Team Vialattea ventitreesima delle Aspiranti.