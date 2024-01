Bertram Derthona: i dettagli per seguire la gara contro EA7 Emporio Armani

La prima partita del girone di ritorno della Serie A 2023/24 vedrà la Bertram Derthona impegnata su uno dei campi più prestigiosi e ricchi di storia dell’intero panorama nazionale, il Mediolanum Forum. La squadra allenata da Walter De Raffaele scenderà infatti in campo alle ore 17 di domenica 14 gennaio di fronte ai campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano.

Per permettere a quante più persone di assistere alla sfida, i tifosi organizzano il servizio di trasporto gratuito andata-ritorno in giornata per raggiungere il palazzetto di Assago. La partenza è fissata alle ore 15 di domenica 14 gennaio dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. La scadenza per le adesioni è fissata nelle ore 9 di giovedì 11 gennaio.

Per riservare il proprio posto a bordo è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), telefonare al numero 0131 1953689, scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it oppure contattare Fabio Massiglia via WhatsApp al numero 338 7525914.