Allianz Derthona: vittoria con vista sulle Finali Nazionali

Nel giro di due giorni è ancora bottino pieno per il gruppo U19 Eccellenza ai danni del College Basketball Borgomanero: vittoria, differenza canestri ribaltata e posizione di classifica presa dall'Allianz Derthona ai danni proprio degli avversari, sulla falsariga di quanto successo sabato scorso in casa della squadra della provincia novarese a livello di Serie B Interregionale.

Nel big match casalingo della 1^ giornata di ritorno del Girone 1 Nazionale del campionato giovanile l'Allianz conduce per larghissima parte del tempo in doppia cifra di vantaggio, toccando anche il +18 sul 70-52 all'inizio dell'ultimo periodo con Conte e Tambwe a menare le danze, poi il sussulto degli ospiti porta Borgomanero anche sul -4 dopo una tripla di Trucchetti a 2' dal termine (75-71) e con la possibilità di far paura ulteriormente, eventualità che svanisce con due errori da tre di Trucchetti e Ferrari e con il canestro in penetrazione di Baldi per il 77-71 a 28" dalla fine. A 4" Borgomanero arriva sul -3 a forza di liberi, ma sempre dalla lunetta Josovic fissa il +5 finale che dà gioco, partita e incontro ai padroni di casa ribaltando il -1 dell'andata.

L'MVP Gloris Tambwe ha dominato le due aree colorate del PalaCamagna con aggressività e concretezza da doppia doppia (21+10 rimbalzi, 6 dei quali offensivi), non facendo sentire minimamente il limitato apporto del lungo titolare Tandia, condizionato da un problema fisico, Stefano Conte è venuto meno nel quarto periodo dopo aver segnato i suoi 21 punti fino al terzo, ottima la partenza di Tommaso Diodati per indirizzare da subito la gara dalla parte dei Leoni bianconeri.

La nona vittoria in 12 partite vale l'aggancio agli avversari al 2° posto della classifica insieme alla Pallacanestro Cantù, anch'essa a quota 18 punti e in lizza per le prime tre posizioni che valgono l'accesso diretto alle Finali Nazionali di categoria dopo una tredicesima giornata che fa registrare la caduta dell'imbattibilità stagionale della capolista Pall. Varese, sconfitta fuori casa dal Campus Piemonte Alba.

Il prossimo turno prospetta un impegno sulla carta molto più agevole per i ragazzi di Luca Ansaloni, attesi lunedì 15 gennaio alle ore 20 al Pala Gianni Asti di Torino dai padroni di casa del Basket Torino, fanalino di coda del torneo.

Allianz Derthona Tortona 81

College Basketball Borgomanero 76

Parziali (20-11, 42-28, 64-50)

Allianz Derthona: Tandia 4, Baldi 9, Bresciani ne, Farias 2 (5 ast), Tambwe 21 (10 rb, 25 val), Korlatovic ne, Diodati 14 (5/6 al tiro), Fonio Fracchia ne, W. Bellinaso, Moro ne, Conte 21 (9/10 ai liberi, 7 falli sub), Josovic 10 (10 rb). All. Ansaloni, ass. Tosarelli, Albasini.

College Basketball Borgomanero: Trucchetti 8, Giustina, Fr. Ferrari 22, D'Amelio 7, Andretta, Zanetti 15, Bazan 7, Broggi 5, Osagie, Jasarevic ne, Barzon, Pillastrini 12.

Arbitri: Turello di Rivalta di Torino e Mamone di Novara.