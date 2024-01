La Bertram cade a Istanbul e termina l’avventura in BCL

A Istanbul, la squadra allenata da De Raffaele insegue sin dalle prime battute, senza riuscire mai a completare la rimonta nonostante i diversi tentativi messi in campo nei quaranta minuti.

Primo quarto complesso per il Derthona, che subìsce l’avvio deciso del Galatasaray, spinto dalla precisione nel tiro da fuori e dai canestri in contropiede. I padroni di casa raggiungono la doppia cifra di vantaggio e chiudono avanti 26-14 al 10’. Nella seconda frazione i turchi dilatano ulteriormente il proprio gap in avvio, prima della reazione bianconera. Guidato dalle iniziative di Ross e da alcuni extra possessi, il Derthona torna sotto la doppia cifra di divario. Il primo tempo è poi chiuso dalla tripla di Radebaugh, che fissa il punteggio sul 46-34 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, è una nuova fiammata di Ross a permettere alla formazione allenata da De Raffaele di riavvicinarsi, ma il Galatasaray – con grande lucidità – trova buone soluzioni offensive che gli consentono di mantenere un buon margine. Nel finale, con Bost, i padroni di casa, portano a 16 (72-56) le lunghezze alla terza sirena. Nell’ultimo quarto il Derthona, alzando l’intensità della propria difesa, torna nuovamente a -8 (79-71) con il canestro di Obasohan, prima che Kabaca – da tre punti – riporti oltre la doppia cifra il margine del Galatasaray. La rimonta finale dei Leoni si ferma al -6 (95-89) con cui termina la gara.

Così Arturs Strautins al termine della gara: «La sconfitta di stasera è dura, anche oggi abbiamo dimostrato il nostro carattere anche se non siamo riusciti a vincere. Più volte siamo riusciti a rimontare da uno svantaggio in doppia cifra. La prima stagione in BCL è stata buona per il Club, dobbiamo continuare al meglio in campionato».

Così coach Walter De Raffaele al termine della gara: «Non siamo felici di come abbiamo concluso l’avventura in BCL, ma essendo onesti dobbiamo dire che il Galatasaray ha meritato di passare il turno. Speravamo di avere la possibilità di avere un’altra opportunità, ma abbiamo avuto un impatto non buono a livello fisico. Siamo riusciti a rientrare in partita un paio di volte, spendendo tante energie, ma non siamo riusciti a segnare i canestri decisivi per accorciare ancora. Credo che dobbiamo avere qualcosa da tutti i giocatori, e questo in questo momento non accade sempre: è necessario che ognuno dia il suo contributo al meglio».



Galatasaray Ekmas 95

Bertram Derthona 89

Parziali (26-14, 46-34, 72-56)

Tabellini:

Galatasaray: Walden 12, Kabaca 15, Halilovic 5, Bost 14, Geyik ne, Prepelic 23, Radebaugh 13, Vatan ne, Yeboah 7, Tuncer ne, McCormack 6, Koksal. All. Mitrovic

Derthona: Zerini 5, Noua, Ross 21, Candi 3, Errica, Stra?tins 13, Baldasso 9, Severini 8, Obasohan 12, Weems 6, Thomas 3, Radoševi? 9. All. De Raffaele