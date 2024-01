FISI-AOC: i risultati del secondo Gigante di Coppa Europa a Sestriere e dello Slalom di Val Palot

COPPA EUROPA: A SESTRIERE DORIANE ESCANE CONCEDE IL BIS IN GIGANTE. DELLA MEA 3ª E PLATINO 4ª. EMILIA MONDINELLI SFIORA LA ZONA PUNTI

Doriane Escane ci ha preso gusto. La venticinque francese martedì 9 gennaio ha servito il bis nel Gigante di Coppa Europa che ha chiuso il programma delle gare femminili sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere. È la terza vittoria stagionale per lei nel circuito continentale e soprattutto grande morale per i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo. Al comando già dopo la prima manche sul percorso con partenza abbassata a causa della scarsa visibilità, l’atleta del Club des Sports de Courchevel ha chiuso con il tempo totale di 1’,45”,77/100, con 41/100 di margine sull'austriaca Nina Astner al secondo podio di fila. Terza, finalmente, un’azzurra e il merito è di Lara Della Mea. La tarvisiana del Centro Sportivo Esercito si sta scoprendo sempre più a suo agio tra le porte larghe e ha rimontato una posizione, per chiudere terza a 53/100, precedendo Elisa Platino. La carabiniera meranese, seconda a metà gara come lunedì 8 gennaio, questa volta è arrivata al traguardo ma è retrocessa in quarta posizione. Nelle prime dieci anche la carabiniera bergamasca Ilaria Ghisalberti, ottava, e la carabiniera vicentina Asja Zenere, nona.

Ottima anche la gara della diciassettenne carabiniera valdostana Giorgia Collomb: trentesima dopo la prima manche con il pettorale 46, ha rimontato sino al dodicesimo posto finale, risultando nuovamente l’unica delle Aspiranti in classifica. A punti in casa Italia pure la carabiniera laziale Giulia Valleriani, ventiquattresima, la poliziotta ampezzana Ambra Pomaré, venticinquesima, e la poliziotta trentina Beatrice Sola. Peccato invece per Emilia Mondinelli: la finanziera valsesiana si è piazzata trentunesima, a 34/100 dalla zona punti. Riposo invece per la torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana e la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito che, dopo le contusioni rimediate lunedì 8, aspettano l’esito di ulteriori accertamenti medici per capire come e quando rientrare in gara.

PER LUDOVICA MADIOTTO UNA BELLA VITTORIA NELLO SLALOM FIS DI VAL PALOT. ALICE ANESE 5ª E CARLO CORDONE 6°. EDOARDO SIMONELLI PRIMO DEGLI ASPIRANTI E CONVOCATO PER I GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI A GANGWON

Martedì 9 gennaio si è disputato il primo di due Slalom FIS in programma nella località bresciana di Val Palot e organizzati dallo Sci Club Val Palot. Ha vinto l’Aspirante valsusina Ludovica Madiotto, atleta classe 2006 dello Sci Club Sauze d’Oulx pienamente recuperata da un infortunio, chiudendo le due manche nel tempo totale di 1’,29”,71/100. Sul podio con lei l’australiana Sophie Mahon staccata di 57/100 e la piacentina Arianna Fumi dello Skiing asd, ad 80/100. Quinta assoluta e seconda tra le Aspiranti la canavesana Alice Anese del Golden Team Ceccarelli,

undicesima assoluta e ottava tra le Aspiranti la torinese Martina Ivanov dello Sci Club Sauze d’Oulx, dodicesima l’altra torinese Vittoria Bechis dell’Equipe Beaulard, diciassettesima assoluta e dodicesima Aspirante Virginia Di Battista dello Sci Club Mera, diciottesima assoluta e tredicesima delle Aspiranti Alessandra Victoria Guglielmone del Golden

Team Ceccarelli, ventesima assoluta la rivolese Giorgia Aime del Golden Team Ceccarelli.

In campo maschile primo il ventinovenne andorrano Axel Esteve dell’Esquì Club d’Ordino-Arcalis in 1’,20”,84/100, con 22/100 di vantaggio sul fiorentino Diego Bucciardini dello Sci Club Lecco e 57/100 sul carabiniere bresciano Federico Romele. Primo degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali è il varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Sansicario Cesana, sesto a 96/100. Diciottesimo posto assoluto e prima posizione tra gli Aspiranti per il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, che figura tra i convocati della spedizione azzurra che parteciperà ai quarti YOG, i Giochi Olimpici Giovanili Invernali in programma a Gangwon, in Corea del Sud, a partire dal 22 gennaio. Pietro Tranchina dello Sci Club Claviere si è classificato ventunesimo, il genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato ventinovesimo assoluto e secondo degli Aspiranti, il milanese Carlo Zampieri dello Sci Club Sauze d’Oulx trentatreesimo assoluto e quinto degli Aspiranti.

Il programma delle gare organizzate dalla Federazione thailandese di sport invernali a Plan de Corones-Kronplatz si è aperto il 9 gennaio con uno Slalom valido come Campionato Nazionale Giovani. La gara femminile è stata vinta dalla ventinovenne statunitense Lila Lapanja della Diamond Peak Ski Education Foundation, con il tempo totale di 1’,45”,79/100 e con 1”,44/100 di vantaggio sulla napoletana Flavia Diletta Giordano dell’Orobie Ski Team. Terza a 2”,42/100 la valdostana Martina Perruchon del Centro Sportivo Esercito. Quattordicesimo posto per la carabiniera genovese Serena Viviani.