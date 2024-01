La Fulgor Basket organizza il primo evento per i giovani al Palasport di Gravellona Toce

Sabato 13 gennaio, prima della sfida di Serie B Nazionale tra Paffoni e Crema, la Fulgor Basket organizza il primo evento sportivo dedicato ai più giovani: il “Mercurio” Fulgor Tournament, un quadrangolare dedicato ai bambini nati tra il 2013 e il 2014, a cui parteciperanno Novara Basket, Minibasket Cantù e CAT Vigevano Basket, oltre ai piccoli della Paffoni Fulgor Junior Basket.

A partire dalle 10:30 di sabato rimbalzeranno i palloni e sentiremo le urla di gioia dei piccoli, protagonisti sul parquet delle grandi stelle della Serie B per un'emozione unica! Per tutti i bimbi, a fine giornata, l’opportunità di fermarsi a vedere la sfida tra Fulgor e Crema, sfida diretta per la lotta al quinto posto.

«Siamo felici di come Gravellona Toce ci abbia accolti e non fermiamo il nostro impegno nel voler generare valore attraverso il nuovo Palazzetto - le parole del presidente Angelo Nigro - Vogliamo mostrare a tutta la provincia, e non solo, le potenzialità di questa struttura. Vogliamo dare una bella occasione a tutti i bambini e le famiglie che ci hanno scelto, permettendo loro di divertirsi all’interno di un palcoscenico meraviglioso».