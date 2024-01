Granda College Cuneo: il recap delle giovanili

1^ DIVISIONE REGIONALE MASCHILE

3^ Giornata di Ritorno - 07/01/2024

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – OLIMPO BASKET ALBA 85-53

Parziali (24-12; 49-30; 68-39)

GRANDA COLLEGE: Maccario, Bruschetta, Capelli, Manfredi, Tamagno, Cani, Comotti, Reci, Bodino, Saladini, Zuppanelli. Coach Lelli - Caroni.

Il 2024 inizia con una vittoria per la prima squadra maschile cuneese. I locali partono subito fortissimo grazie ad altissime percentuali dalla lunga distanza con ben 6 triple nel solo 1° quarto, chiudendo al 10’ sul 24-12. Nel secondo periodo l’attacco cuneese continua a colpire con continuità invece alcune sviste difensive permettono a Alba di segnare 18 punti; all’intervallo lungo il tabellone segnala 49-30 per Cuneo.

Nella ripresa coach Lelli ruota molto la squadra è tutti i giocatori chiamati all’appello mettono grande impegno e concentrazione. Da segnalare l’esordio del 2006 Reci Tommaso, con canestro, e il massimo stagionale per Zuppanelli Davide con 15 punti e tanta personalità nel gestire la squadra.

Queste le parole a fine partita del vice allenatore Tommaso Caroni: «Durante la pausa natalizia siamo riusciti a fare solo 5 allenamenti e non eravamo così sicuri di arrivare a questo incontro con il ritmo e le gambe giuste ma il modo in cui ci alleniamo in palestra ci sta sempre di più rendendo consapevoli dei nostri mezzi. A volte riusciamo a leggere situazioni di gioco che vanno oltre gli schemi e le chiamate a termine in modo davvero superlativo; il nostro obiettivo di crescita è proprio quello: migliorare i giocatori nelle letture e negli imprevisti. Ora arriveranno 3 partite molto difficili contro squadre esperte e intense ma cercheremo di farci trovare pronti».

UNDER 13 SILVER 2012

7^ Giornata d’Andata – 08/01/2024

B. C. GATORS – GRANDA COLLEGE CUNEO 55-20

Parziali (11-7; 24-9; 41-18)

GRANDA COLLEGE: Gallarato, Levico, Dutto, Grosso, Picollo, Fassio, Campana, Peano, Rossi, Furlan, Bottero. Coach Lelli.

Trasferta complicata a Savigliano per il gruppo 2012 contro i forti pari-età dei Gators nel campionato Under 13 Silver. In due quarti i locali riescono a giocarcela abbastanza bene: il parziale del 1° e 3° quarto sono 11-7 e 17-9 per i padroni di casa. Purtroppo negli altri due quarti si nota il grande divario tecnico-fisico tra le due squadre. La partita finisce 55-20 per i Gators che portano a casa meritatamente i 2 punti della vittoria.

«Non ci disperiamo, il percorso è lungo e siamo sulla buona strada; ogni esperienza è utile per crescere», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

UNDER 17 GOLD

2^ Giornata di Ritorno – 06/01/2024

AMATORI BASKET SAVIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO 31-96

Parziali (9-28; 18-47; 27-77)

GRANDA COLLEGE: Solaro, Grosso, Mattio, Svoljsak, Ballario, Giordano, Galliano, Pettiti, Lukuikila, Condur, Borgogno, Tardivo. Coach: Griffanti – Menardi.

Nella 2^ giornata di ritorno la squadra Cuneese vince sul campo di una rimaneggiata Savigliano. Fin dai primi minuti gli ospiti aggrediscono la gara e prendono un importante vantaggio che aumenta nel corso del match. Tutti e 12 i ragazzi convocati vanno a referto, a dimostrazione di un collettivo che continua a crescere giornata dopo giornata.

«Abbiamo fatto una buona gara, ma è giusto dire che Savigliano aveva importanti assenze che hanno condizionato l’intera partita», queste le parole dello staff tecnico.