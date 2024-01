Overall Cycling Team: il 2024 inizia con il G.P. Guerciotti a Cremona domenica 13

Diamo inizio alla stagione agonistica 2024 con un Campionato Italiano: Andrea Tibald e Daniel Gianello domenica 13 saranno al via al G.P. Guerciotti che si correra' a Cremona e sara' valido quale assegnazione della maglia tricolore cat. Under 23.

I due protacolori di Overall Tre Colli sono reduci da una buona stagione fuoristrada svolta in ambito del Trofeo Piemonte ciclocross, in particolare Andrea Tibald e' salito piu' volte sul podio e quindi ci si attende una prova all'altezza del valore della competizione.