FISI-AOC: i risultati del Super-G di Saalbach, di Santa Caterina e dello Slalom in Val Palot

GIOVANNI BORSOTTI TORNA SUL PODIO IN COPPA EUROPA: TERZO NEL SUPER-G DI SAALBACH. MATTEO FRANZOSO TREDICESIMO

I big della velocità sono da martedì 9 gennaio impegnati a Wengen per i quattro giorni di gare della Coppa del Mondo maschile, che cominceranno giovedì 11 con una Discesa, seguita da un Super-G, da un’altra Discesa e da uno Slalom. Sin qui il poliziotto ulcense Mattia Casse si è distinto, ottenendo il terzo tempo nell’ultima prova della Discesa. La Coppa Europa è approdata invece sulle piste austriache di Saalbach, che nel febbraio 2025 ospiteranno i Campionati Mondiali. La trasferta è stata sin d’ora proficua per Giovanni Borsotti, che a distanza di quattro anni è tornato sul podio nel circuito continentale, questa volta in un Super-G. Il trentatreenne carabiniere di Bardonecchia, confermando il suo buon stato di forma, ha chiuso a 38/100 dal vincitore, il francese Florian Loriot del Club des Sports de Mégeve, primo in 1’,12”,74/100.

L’altro transalpino Adrien Fresquet dello Ski Club de Peyragudes si è classificato secondo a 14/100. Italia bene anche con Emanuele Buzzi, perché il sappadino dei Carabinieri dopo i quarti posti nelle Discese di Santa Caterina Valfurva ne ha collezionato un altro, a 6/100 da Borsotti. Il finanziere bresciano Giovanni Franzoni si è classificato dodicesimo e il finanziere genovese-sestrierino Matteo Franzoso tredicesimo, sinora il suo miglior risultato della stagione in Coppa Europa. Il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini ha chiuso al trentaquattresimo posto e il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi al trentacinquesimo.

A SANTA CATERINA LEONARDO RIGAMONTI 1° IN COMBINATA E 8° IN DISCESA. NEL GP ITALIA NICOLÓ NOSENZO 3° DEI GIOVANI E TOMAS DEAMBROGIO 2° DEGLI ASPIRANTI. ANNULLATO IL PRIMO GIGANTE FEMMINILE DI SESTRIERE

Nulla da fare a Sestriere per la disputa del Gigante femminile valido per il Grand Prix Italia Dicoflor, cancellato dopo la prima manche per maltempo con le piemontesi Sara Allemand (Carabinieri) e Margherita Cecere (Sci Club Lancia) che erano undicesima e tredicesima.

Regolare invece la doppia gara maschile che ha aperto la tappa del Grand Prix Italia Dicoflor a Santa Caterina Valfurva, con una Discesa e una Combinata Alpina. Nella gara veloce primo in 1’,02”,29/100 il ventenne bergamasco Gabriel Masneri del GB Ski Club, con distacchi rispettivamente di 15/100 e 39/100 sui tedeschi Felix Rösle dello Ski Club Sonthofen e Valentin Jachmann della Wintersportverein München. Il migliore degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali è stato il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, ottavo a 60/100, seguito al quindicesimo posto dal bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard, al ventitreesimo dal genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli e al quarantaduesimo dal cuneese Lorenzo Casagrande (primogenito di Stefania Belmondo) dello Sci Club Valchisone.

Nel Grand Prix Italia Giovani primo Masneri, seguito dal poliziotto vicentino Filippo Sambugaro, quinto assoluto, e dal valdostano Pietro Broglio del Centro Sportivo Esercito, undicesimo assoluto. Tra gli Aspiranti primo il diciassettenne brianzolo Riccardo Mariuzzo dello Sci Club Lecco e quarto l’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx. Nella Combinata Alpina vittoria di Leonardo Rigamonti, con il terzo tempo in Slalom, e un crono complessivo di 1’,40”,06/100. Secondo a 22/100 lo spagnolo Ander Mintegui dell’Esquì Club Mayen, terzo a 26/100 il cileno Manuel Horwitz del Club Ski La Parva.

Settimo ad 82/100 Nicolò Nosenzo, nono a 96/100 Leonardo Clivio. Il poliziotto cuneese di Frassino Fabio Allasina si è classificato diciannovesimo e Tomas Deambrogio ventiduesimo assoluto e secondo degli Aspiranti. Settimo posto tra gli Aspiranti per il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere, che in Discesa si era classificato ventunesimo tra i nati nel 2006 e 2007. Nel Grand Prix Italia Giovani ancora primo Gabriel Masneri e terzo Nicolò Nosenzo.

IN VAL PALOT VITTORIA BIS DI LUDOVICA MADIOTTO IN SLALOM. SIMONELLI E MAZZOLENI SUL PODIO ASPIRANTI. A KRONPLATZ BARBERA 8°

Mercoledì 10 gennaio nella località bresciana di Val Palot secondo Slalom FIS e vittoria bis per l’Aspirante valsusina Ludovica Madiotto dello Sci Club Sauze d’Oulx, che ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,26”,64/100, con 1”,08/100 di vantaggio sulla legnanese Matilde Cavagnino del Revolution Ski Race e 1”,46/100 su Aruwin Salehhuddin dello Ski Malaysia.

Quarta assoluta e seconda delle Aspiranti Anita Ochrymowicz Sauze d'Oulx, sesta assoluta e terza delle Aspiranti la canavesana Alice Anese del Golden Team Ceccarelli, ottava assoluta e quinta delle Aspiranti Carlotta Anese del Golden Team Ceccarelli, undicesima assoluta e ottava delle Aspiranti la crescentinese Stella Bonesso dell’Equipe Beaulard, quindicesima assoluta e dodicesima Aspirante Virginia Di Battista dello Sci Club Mera,

sedicesima assoluta la rivolese Giorgia Aime del Golden Team Ceccarelli, diciottesima assoluta e quattordicesima delle Aspiranti la torinese Alessandra Victoria Guglielmone del Golden Team Ceccarelli, ventesima assoluta e quindicesima delle Aspiranti la vercellese Maria Vittoria Francescone dello Sci Club Mera.

Il venticinquenne andorrano Alex Rius Gimenez dell’Esquì Club Andorra ha vinto la competizione maschile con il tempo di 1’,20”,90/100, staccando di 11/100 il fiorentino Diego Bucciardini dello Sci Club Lecco e di 20/100 l’armeno Gleb Mosesov. Sesto posto per il varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Sansicario Cesana a 63/100, dodicesimo per Pietro Tranchina dello Sci Club Claviere, ventiduesimo assoluto e secondo tra gli Aspiranti per il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, ventitreesimo per l’ulcense Marco Leone del Golden Team Ceccarelli, ventiquattresimo per il cesanese Matteo Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana, trentesimo assoluto e terzo tra Aspiranti per il genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato. A Plan de Corones-Kronplatz mercoledì 10 gennaio su è disputato uno Slalom FIS valido per i campionati nazionali di Haiti.

Tripletta norvegese in campo maschile: primo Oscar Andreas Sandvik della Ski Club Ready in 1’,41”,67/100, con un vantaggio di 28/100 su Theodor Braekken dell’Ingierkollen Rustad Slalomklubb e 49/100 su Eirik Hystad Solberg dello Skiforeningen Stavanger. Ottavo posto per il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito e dodicesimo per il carabiniere limonese Edoardo Saracco.