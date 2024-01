Biella Rugby: il campionato riparte dalla trasferta contro Cus Milano

La bella notizia: domenica riprende il Campionato di Serie A Maschile e per giocatori ed appassionati, tornare a vivere ‘il campo’ nei giorni di festa, è sempre una grande emozione. Quella meno bella, per Biella Rugby, è che la ripresa non coinciderà con una gara sul campo di casa, ma con una trasferta a Milano per affrontare gli atleti del Cus cittadino. Tranquillo popolo gialloverde, basterà aspettare una settimana e la tribuna del campo di via Salvo D’Acquisto tornerà ad essere a vostra completa disposizione per sostenere i vostri beniamini impegnati nell’ultima sfida del girone di andata.

Un passo alla volta, si riparte dalla sfida con Cus Milano. Si giocherà al campo Giuriati, quello vicino al Poli Mi, non eccessivamente difficile da raggiungere per i biellesi che avessero il desiderio di seguire il club, alle ore 15.30 per richiesta della squadra ospitante. Se Biella si presenterà al confronto da ‘prima della lista’, giusto dire che Cus Milano si trova a navigare nel mezzo della classifica, ma occupa al momento una posizione che non rispecchia il reale valore della squadra, capace di duellare coltello tra i denti con Asd Rugby Milano e Calvisano ed arrendersi al fischio finale, ma di un solo punto, come di sconfiggere Rugby Noceto impedendogli qualsiasi marcatura pesante. Comunque vada, sarà una grande battaglia.

Il pensiero di coach Alberto Benettin: «Questo periodo di stop ci ha permesso un po’ di meritato riposo, ma da un paio di settimane abbiamo ripreso l’attività di preparazione al gran completo ed ai massimi regimi per arrivare pronti alla sfida con Cus Milano, squadra molto ruvida e molto forte in difesa, che fa dell’aggressività il suo punto di forza. Giocare a casa loro renderà l’appuntamento ancora più difficile. Un altro incontro durissimo, durante il quale dovremo cercare di esprimere le nostre qualità migliori per sperare di portare a casa il risultato».

Serie A. X giornata – 14.01.24. VII Rugby Torino - Rugby Noceto; Cus Torino – Asd Rugby Milano; Rugby Calvisano – Monferrato Rugby; Parabiago – Amatori Alghero; Cus Milano - Biella Rugby; Rugby Parma – Amatori & Union Milano.

Classifica. Cus Torino e Biella Rugby punti 37; Asd Rugby Milano 32; Rugby Calvisano 27; Parabiago 25; Cus Milano e Noceto 24; VII Rugby Torino 22; Rugby Parma 18; Monferrato Rugby 11; Amatori & Union Milano 5; Amatori Alghero 2.