FISI-AOC - Il recap della gare a Wengen, Saalbach, Sestriere, Bardonecchia e Santa Caterina Valfurva

COPPA DEL MONDO: A WENGEN TRIONFO DI MARCO ODERMATT IN DISCESA. FLORIAN SCHIEDER 4°, DOMINIK PARIS 5° E MATTIA CASSE 7°

L’Italia maschile della Discesa complessivamente non era mai andata così bene in questa stagione, anche se nella prima gara veloce di Wengen non è arrivato il podio. Nella Discesa accorciata di una trentina di secondi rispetto a quella classica vittoria per l’idolo di casa Marco Odermatt: l’atleta nidvaldese dello Sci Club Hergiswil, sempre più leader nella classifica generale della Coppa del Mondo, ha chiuso in 1’.43”,32/100.

Con lui sul podio il francese Cyprien Sarrazin (Armée Française - Club Olympique Devoluy), vincitore a Bormio subito dopo Natale e staccato di 58/100 centesimi. Terzo ad 81/100 il norvegese Aleksander Aamodt Kilde del Lommedalens Idrettslag. Appena sotto, ci sono gli azzurri. Il carabiniere altoatesino Florian Schieder è quarto a 94/100 e l’altro carabiniere sudtirolese, Dominik Paris, è quinto ad 1”,05/100 dal vincitore. Settimo il poliziotto valsusino Mattia Casse ad 1”,24/100.

«Mi dicevo che bisognava spingere perché la pista era veramente bella. - ha dichiarato Mattia a fine gara - Non ci sono riuscito in tutti i settori e ora spero di mettere a posto tutto per la classica di sabato. Penso che sarà davvero una gran gara».

Diciottesimo posto invece per l’inossidabile finanziere Christof Innerhofer. Venerdì 12 gennaio gli uomini a Wengen correranno un Super-G, con inizio alle 12.30. Stessa gara per le donne ad Altenmarkt-Zauchensee a partire dalle 10.45. Nelle prove in vista della Discesa in programma sabato 13 gennaio si è registrata una tripletta azzurra, con Federica Brignone davanti a Nicol Delago e Sofia Goggia. Alle gare austriache parteciperà anche Marta Bassino.

COPPA EUROPA: A SAALBACH GIOVANNI BORSOTTI OTTAVO. A PUNTI ANCHE MATTEO FRANZOSO, GREGORIO BERNARDI E MARCO ABBRUZZESE

Un altro buon risultato per il carabiniere bardonecchiese Giovanni Borsotti nel secondo Super-G della Coppa Europa maschile a Saalbach, che è stato vinto dall’austriaco Felix Hacker in 1’,09”,74/100, con un vantaggio di 31/100 sullo svizzero Remi Cuche dello Ski Club Chasseral-Dombresson e di 34/100 sul francese Florian Loriot del Club des Sports de Mégeve. Borsotti è giunto ottavo a 75/100, preceduto di una piazza e per 1/100 dal finanziere bresciano Giovanni Franzoni. A seguire il carabiniere sappadino dei Emanuele Buzzi undicesimo, il friulano Luca Taranzano del CAI Monte Lussari diciottesimo, il finanziere genovese-sestrierino Matteo Franzoso ventiduesimo a pari merito con il poliziotto Maximilian Ranzi delle Fiamme Oro, il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi ventiquattresimo, il poliziotto

genovese Marco Abbruzzese ventiseiesimo, il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini trentottesimo.

A SESTRIERE LAURA STEINMAIR A SEGNO NEL GIGANTE FIS DEL GRAND PRIX ITALIA. MELISSA ASTEGIANO 4ª TRA LE GIOVANI E MARGHERITA CECERE 5ª

Condizioni meteo regolari finalmente sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere per quello che avrebbe dovuto essere il secondo Gigante FIS femminile valevole per la classifica del Grand Prix Italia Dicoflor. Ha vinto la ventitreenne altoatesina Laura Steinmair del Centro Sportivo Esercito, con il tempo complessivo di 1’,42”,08/100 e con 5/100 di vantaggio sulla triestina Beatrice Rosa dello Ski Club Devin. Terza a 50/100 la finanziera bergamasca Alessia Guerinoni. Al nono posto la migliore delle atlete piemontesi, la carabiniera limonese Melissa Astegiano, pari merito con la trevigiana Elena Del Vecchio del Centro Sportivo Esercito.

Undicesima la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia, tredicesima la valsesiana Maria Sole Antonini del Sansicario Cesana, diciannovesima la torinese Martina Banchi dello Ski Racing Camp. Nelle prime trenta anche la chierese Maria Toja del Lancia, ventitreesima. Beatrice Rosca è risultata prima nella classifica ai fini del Grand Prix Italia Dicoflor Giovani, seguita dalla brianzola Sofia Parravicini dello Sci Club Lecco e dalla gardenese Chayenne Kostner del Gardena Raiffeisen.

Nella graduatoria del circuito istituzionale quarta Melissa Astegiano, quinta Margherita Cecere e settima Maria Sole Antonini. Tra le Aspiranti prima l’ampezzana Camilla Vanni del Centro Sportivo Esercito), dodicesima assoluta, davanti a Nadine Trocker del Seiser Alm Ski Team e a Giulia Mariani del Circolo Sciatori Madesimo, rispettivamente diciottesima e ventiduesima assoluta. Quinto posto per la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia, trentottesima assoluta.

A SIMON LOCHMANN LA DISCESA FIS DI SANTA CATERINA VALFURVA. LEONARDO RIGAMONTI OTTAVO, TOMAS DEAMBROGIO PRIMO ASPIRANTE

A Santa Caterina Valfurva l’altoatesino Simon Lochmann dello Ski Club Vigiljoch ha vinto la seconda Discesa valida per il Grand Prix Italia Dicoflor, con il tempo di 1’,00”,52/100 e con distacchi rispettivamente di 34/100 e di 36/100 sul tedesco Felix Rösle dello Ski Club Sonthofen e su Lorenzo Vicenzi del 2000 Ski Club. Ottavo a 52/100 il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, ventunesimo il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard, ventitreesimo l’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, ventisettesimo il genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli, quarantatreesimo Lorenzo Casagrande dello Sci Club Valchisone, quarantacinquesimo il poliziotto cuneese Fabio Allasina. Lorenzo Vincenzi ha ottenuto il primo posto ai fini del Grand Prix Italia Giovani Dicoflor, precedendo Emanuel Lamp dell’Amateursportclub Gsiesertal, quarto assoluto, e Glauco Antonioli dello Sci Club Bormio, quinto. Tomas Deambrogio è stato il migliore degli Aspiranti.

A BARDONECCHIA I CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI FIS-FISU “OPEN”

Dal 15 al 17 gennaio a Bardonecchia è in programma la sessantatreesima edizione dei Campionati nazionali Universitari invernali FIS-FISU Open, assegnati al Centro Universitario Sportivo torinese dalla FederCUSI, la Federazione Italiana dello Sport Universitario. Le specialità dello sci alpino in cui si gareggerà sulla pista 23 Olimpica del Melezet saranno il Gigante e lo Slalom. Inoltre verranno proposti due eventi collaterali: lo Snow Volley (16 gennaio Open Court e 17 gennaio Torneo Snow Volley) e gli Snow Days (16-17-18 gennaio).

Per quanto riguarda lo sci alpino la squadra torinese sarà composta da: Margherita Cecere (Sci Club Lancia – studentessa di Ingegneria Matematica al Politecnico di Torino), Maria Toja (Sci Club Lancia - SUISM dell’Università di Torino), Lidia Margherita Barus (Sci Club Forno - SAA Management Università di Torino), Martina Banchi (Ski Racing Camp - Ingegneria Fisica Politecnico di Torino), Lorenzo Mula (Golden Team Ceccarelli - Istituto Europeo di Design), Nicolò Brunelli (Sci Club Varallo - SUISM Università di Torino), Alessandro Barucco (Sci Club Val Vermenagna - Fisica Università di Torino), Pietro Marchisio (CUS Torino - Economia Università di Torino).