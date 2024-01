Autosped, con Selargius un'altra sfida al vertice!

Passato il giro di boa di metà campionato la formazione di Cutugno riparte, per la prima giornata di ritorno, ospitando al Camagna (sabato 13 ma alle ore 16) le lanciatissime sarde della Techfind San Salvatore Selargius; le giallonere sono state l’autentica rivelazione di questa prima parte di stagione visto che dopo una partenza ad handicap, caratterizzata da tre sconfitte consecutive, arrivate anche per causa di un calendario non esattamente favorevole, sono state capaci di infilare ben 9 successi nelle restanti 10 gare (unico ko a Broni) issandosi fino al quarto posto in classifica che ha garantito il primo, storico, meritato accesso alle Finals di Coppa Italia.

Se è vero che nel match di andata le giraffe si imposero abbastanza agevolmente in viale Vienna è altrettanto vero che da allora il rendimento delle isolane è lievitato in maniera impressionante visto che sono state in grado di battere squadre di primissima fascia come Costa Masnaga ed Empoli e di andare vicinissime al colpaccio anche sul campo della capolista San Giovanni Valdarno, dove fecero match di testa per larga parte della sfida ed ebbero anche, nei secondi finali, più di una opportunità per battere le toscane, che si imposero con il minimo scarto.

Guidata con mano salda dal coach vogherese Righi, confermatissimo dopo l’ottimo, scorso, campionato, che, come ricordato nella presentazione del match di andata, ha un passato da giocatore nelle giraffe, la Techfind è ripartita, quest’anno, mantenendo praticamente inalterato il reparto esterne, composto da Granzotto, Ceccarelli, Mura e Pandori e rinnovando in toto invece il parco giocatrici sotto canestro con gli arrivi delle esperte Reani ed El Habbab e della giovane (2003) comunitaria (Francia) Pavrette che alla prima vera esperienza in un campionato senior ha avuto, fin da subito, un impatto assolutamente positivo nella categoria, mettendo insieme cifre di tutto rispetto (quasi 14 punti e 10 rimbalzi di media). Squadra che sa essere molto pericolosa sia dal perimetro che da vicino e che trae forza anche da una difesa in grado di complicare la vita alle attaccanti avversarie, tanto da risultare, finora, la quarta del girone.

Avversario assai ostico quindi, quello che l’Autosped si troverà sulla propria strada sabato, soprattutto se le castelnovesi non dovessero riuscire a giocare sui propri abituali livelli con continuità per tutti i 40′; nelle ultime due uscite con Empoli e Costa il Bcc è andato un po’ a sprazzi, alternando momenti di ottimo basket ad altri in cui ha palesato difficoltà. Le prossime avversarie arrivano al Camagna sulle ali dell’entusiasmo per gli ottimi risultati sin qui conseguiti e scenderanno in campo senza particolari pressioni, particolare che le rende ancora più pericolose; all’andata le nostre ragazze si imposero abbastanza agevolmente ma, come già detto, parecchia acqua è passata sotto i ponti da allora e sabato servirà una grande prestazione per avere la meglio sulle sarde. Sicuramente una mano importante potrà arrivare dai tifosi che nonostante l’orario insolito siamo certi che non faranno mancare la loro presenza ed il preziosissimo supporto, accompagnando la squadra verso un altro importante risultato.