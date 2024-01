Bertram Derthona: grande sfida al Forum con Milano

Grande sfida al Forum per la Bertram Derthona, che sfiderà l’EA7 Emporio Armani Milano nella partita in programma alle ore 17 di domenica 14 gennaio. L’incontro è valido per la 1° giornata di ritorno del campionato di Serie A Unipolsai 2023/24.

La partita di domenica sarà il settimo incontro, tra tutte le competizioni di Serie A, tra le due squadre: la Bertram è ancora alla ricerca del primo, storico e prestigioso, successo contro la formazione allenata da Ettore Messina.

Nella prima partita in assoluto in Serie A, giocata il 9 gennaio 2022 al Forum, i bianconeri furono protagonisti di una grande partenza (4-19 al 10’) prima di subire la rimonta avversaria, che valse il successo per 72-60. Un mese dopo, il 20 febbraio, le due squadre si sono ritrovate nella finale di Coppa Italia a Pesaro: dopo tre quarti di grande equilibrio, furono i canestri da tre punti di Gigi Datome a scavare il solco decisivo per la vittoria di Milano (78-61). Successo meneghino anche nella gara di ritorno del 2021/22: al PalaEnergica gli ospiti presero il comando della partita nel secondo tempo, allungando sino al 64-81 della sirena conclusiva.

Esito analogo – doppio successo milanese – anche nel 2022/23: la gara di andata anche in questa occasione si è disputata al Forum, con la Bertram che arrivò a Milano con la possibilità di chiudere al primo posto il girone di andata. L’EA7 condusse quell’incontro sin dall’inizio e vinse 72-60, centrando la testa di serie numero 1 della Final Eight di Coppa Italia. Nel ritorno, a Casale, la squadra allora allenata da Ramondino fu protagonista di una grande rimonta che esaltò il pubblico, ma gli ospiti controllarono il rientro finale e vinsero 75-77.

Nella partita di andata di quest’anno, giocata il 22 ottobre a Casale Monferrato, dopo un primo tempo largamente condotto dalla formazione allenata da Messina, la Bertram rimontò e passò a guidare nel punteggio per larga parte del secondo tempo, venendo sconfitta solo nel finale dalle giocate – su entrambe le metà campo – di Poythress.

Sono tre gli ex della partita, due nelle fila bianconere e uno nelle fila di Milano: si tratta di Tommaso Baldasso, in biancorosso dal 2021 al 2023 (vincitore di due Scudetti e una Coppa Italia), Leon Radoševi? (a Milano dal 2011 al 2013) e Giampaolo Ricci, a Tortona in A2 nel 2016/17.

Si avvicina una sfida dal grande fascino: al Forum di scena EA7 Emporio Armani Milano e Bertram Derthona.