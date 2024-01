Reale Mutua Torino ’81 Iren ospita Como Nuoto dopo la pausa natalizia

Ritorna il campionato dopo la sosta natalizia e, per l’ottava giornata, i gialloblù scendono in vasca questo sabato tra le mura amiche della Monumentale contro il Como Nuoto. I ragazzi di Simone Aversa, al terzo posto in classifica, nell’ultima giornata di campionato hanno vinto per 12-14 contro il Lavagna e cercano il quarto successo consecutivo. Il Como Nuoto, invece, arriva dal successo casalingo per 6-3 contro il Sori e si trova al sesto posto in classifica soltanto ad un punto dai torinesi.

Simone Aversa presenta il match: «Riprendiamo il campionato dopo quasi un mese di sosta contro una squadra ostica, che dista da noi soltanto un punto in classifica. Il Como, nonostante una squadra giovane, sta facendo un buon campionato. Storicamente non è mai una partita semplice, dobbiamo essere bravi a ricalarci nel clima partita. Fisicamente stiamo bene, ci vuole disciplina e concentrazione in difesa, in attacco pazienza e lucidità nelle scelte per scardinare la loro ottima difesa».

La partita si disputerà sabato 13 gennaio alle ore 18:00 alla piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren”.

OTTAVA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A2M

Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori – Chiavari Nuoto

Brescia Waterpolo – R.N. Arenzano

President Bologna – C.N. Marina di Carrara

C.S. Plebiscito Padova – Lavagna 90

R.N. Florentia – Netafim Bogliasco 1951

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Como Nuoto Recoaro

LA CLASSIFICA

Netafim Bogliasco 1951 21, R.N. Florentia 21, Reale Mutua Torino ’81 Iren 13, Chiavari Nuoto 13, Brescia Waterpolo 13, Como Nuoto Recoaro 12, R.N. Arenzano 8, Lavagna 90 7, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 5, C.N. Marina di Carrara 4, President Bologna 2, C.S. Plebiscito Padova 0.