Derthona Basket: nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Il Derthona Basket comunica che l’Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società che resterà in carica fino al 30 giugno 2026. Il nuovo Consiglio sarà composto da Marco Picchi, confermato nel ruolo di Presidente, da Ferencz Bartocci, confermato nel ruolo di Amministratore Delegato, da Roberto Tava e Stefano Orsi Carbone, confermati nel ruolo di Vicepresidenti, e dai consiglieri Beniamino Gavio e Alberto Pernigotti. Confermato, inoltre, il Collegio sindacale nelle figure di Giovanni Denicolò, Pier Marco Falabrino e Pier Vittorio Cairo.

La Società ringrazia i consiglieri uscenti Pia Camagna, Cristina Montagnoli, Walter Simonelli, Mario Galvani e Alessandro Pirulli per la preziosa collaborazione negli anni di mandato coincisi con le prime stagioni in Serie A del Club. L’avvocato Alessandro Pirulli è stato nominato Responsabile Amministrativo.

Queste le parole del Presidente Marco Picchi: «Desidero ringraziare la famiglia Gavio e tutti i soci che hanno voluto confermare il mio ruolo di Presidente del Cda per questo triennio che ci apprestiamo a vivere con entusiasmo e trepidazione. Stiamo per entrare nella nostra nuova casa, un luogo magico che vogliamo riempire di entusiasmo, partecipazione e di momenti memorabili da vivere insieme con i nostri tifosi. Tutto il mondo Derthona, ed io per primo, siamo focalizzati sulle sfide che ci aspettano in campo e fuori: vogliamo viverle con tutto l’impegno e la dedizione possibile».

L’Amministratore Delegato Ferencz Bartocci ha dichiarato: «Un grazie davvero alla proprietà rappresentata nel consiglio di amministrazione del Dottor Beniamino Gavio, a tutti i soci e consiglieri, per la rinnovata fiducia e la possibilità di poter proseguire nell’incessante lavoro del dietro le quinte insieme ad un gruppo di persone che sta crescendo insieme al Club. Poter lavorare avendo il tempo di programmare rappresenta un’ulteriore occasione di crescita che può portare la Società ad essere un modello di organizzazione sportiva a tutto tondo, dove oltre alle gesta degli atleti ci sono tanti momenti dedicati al Sociale soprattutto in ottica Cittadella dello Sport. Grazie dunque a tutti perché solo continuando a lavorare ponendo al centro il Club ed i suoi valori si potrà sempre essere più orgogliosi di quello che il Derthona Basket rappresenta per il territorio a livello nazionale ed internazionale».