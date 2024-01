Igor Agil Volley: il nuovo anno comincia in trasferta a Trescore

Si ricomincia. Dopo il terzo posto alla Moma Winter Cup di Modena e un bel referto conquistato in Under 18, le Igorine di Barbara Medici tornando in campo per la serie B1. Il primo impegno del 2024 della Igor Agil Volley è a Trescore contro Pallavolo Don Colleoni domani, sabato 13 gennaio, alle 21. Sfida ad alta quota per la squadra, che incontra una delle big del girone.

«Abbiamo avuto una settimana impegnativa preparando la partita al meglio, abbiamo lavorato sodo e sono sicura che potremmo toglierci grandi soddisfazioni» lancia la carica Giulia Bianchi.

«Trescore è un’avversaria difficile, sicuramente con molta esperienza, - continua la schiacciatrice - ma sono sicura che se affrontiamo questa partita con grande entusiasmo e determinazione possiamo fare qualcosa di grande. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di portare a casa più punti possibile».