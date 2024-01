Novipiù Monferrato Basket: domenica il derby con Torino

Domenica 14 gennaio la Novipiù Monferrato Basket sarà impegnata al PalaEnergica Paolo Ferraris nel derby piemontese contro la Reale Mutua Torino, con palla a due alle ore 18, nella gara valida per il diciannovesimo turno di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde.

GLI AVVERSARI

Le due squadre sono al terzo confronto stagionale. Nei due precedenti, dopo partite giocate punto a punto, ha sempre avuto la meglio la squadra di coach Franco Ciani. La Reale Mutua occupa attualmente il terzo posto in classifica ed il roster non ha subito modifiche rispetto alla gara di andata terminata 112-98. In regia si alternano Luca Vencato e Matteo Schina, due play di assoluto livello. Sugli esterni l’americano Keondre Kennedy (14.2 punti di media) e capitan De Vico, che può giocare anche da 4. Il sesto uomo è Simone Pepe (12.9 punti di media), giocatore in grado di cambiare ritmo e molto pericoloso dalla distanza. Nelle rotazioni anche l’ex rossoblu Matteo Ghirlanda. Il reparto lunghi è composto dall’ americano Donte Thomas, il migliore dei suoi fino ad ora con 14.5 punti e 6.8 rimbalzi a partita, e dal pivot Federico Poser che si alternerà con l’esperto Marco Cusin. Torino è reduce da due sconfitte consecutive e si presenterà a Casale prima del big match contro Trapani.

Tra le fila della Novipiú coach Fabio Di Bella avrà tutti gli effettivi a disposizione che andranno alla ricerca dei due punti importanti in ottica salvezza e che mancano ormai da 4 turni. Per l'occasione saranno presenti sugli spalti tutti gli atleti e lo staff delle Società satellite Campus Monferrato e CB Team.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Arriviamo da una partita dove abbiamo lottato ed è mancato qualche dettaglio che ci avrebbe permesso di portare a casa il risultato. Domenica affronteremo Torino, squadra ben allenata da coach Franco Ciani ed esperta. In regia Vencato è un giocatore di taglia, in grado di andare anche spalle a canestro, play atipico, ma molto forte per la categoria. Il suo cambio è Schina, giocatore che cambia intensità alla squadra, poi troviamo l’americano Kennedy che può attaccare a tutto campo ed è un ottimo difensore sul pallone. Dalla panchina il sesto uomo di lusso Pepe, super tiratore. Tra i lunghi non hanno bisogno di presentazioni Poser, Cusin e Thomas americano molto fisico e dotato di un ottimo tiro da 3. Abbiamo già incontrato Torino due volte, sono state gare toste e punto a punto entrambe. A Torino avevamo approcciato decisamente male la partita, recuperando poi il gap e andando a perdere per un tiro nel finale. Domenica sarà per noi un’altra partita fondamentale, come lo saranno tutte da qui alla fine dell’anno e cercheremo di fare risultato perché ne abbiamo proprio bisogno».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store sabato dalle 10 alle 13 e domenica 10-13 e dalle 16.00 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.