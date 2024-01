L'IVECO CUS Torino Rugby femminile ospita il Calvisano

Sesta giornata del campionato di Serie A Elite femminile per l’IVECO CUS Torino Rugby che, domenica 14 gennaio alle ore 14.30, giocherà all’Albonico contro il Calvisano.

Queste le parole di coach Paul Marshallsay: «Ci aspetta una partita molto interessante per il rientro dopo le feste. È tanto tempo che non giochiamo ma abbiamo continuato a lavorare anche durante la pausa quindi siamo pronte a fare una bella performance. L'obiettivo è ovviamente vincere, ma esprimendo un bel gioco e divertendo chi ci viene a vedere, senza dare per scontato nulla. Le nostre avversarie si sono dimostrate perfettamente in grado di giocare in Serie A Elite, e all'andata hanno giocato un ottimo secondo tempo che ci ha messe in forte difficoltà. Sicuramente hanno continuato a progredire, e continueranno a farlo anche nell'altro girone nel quale le incontreremo altre due volte».

Appuntamento dunque a domenica 14 gennaio al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27). Kick off fissato per le ore 14.30. Dirige l’incontro Alice Torra di Milano.



La probabile formazione

Pantaleoni; Toeschi, Bruno, Piva, Luoni; Gronda (Cap.), Sacchi; Parodi, Comazzi, Cagnotto; Tognoni, Zoboli; Salvatore, Hu, D’Ambros Da Silva. A disposizione: Repetto, Reverso, Zini, Fulcini, Epifani, Gai. All. Marshallsay.