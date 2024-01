Tecnoengineering Moncalieri di scena a Empoli

La Tecnoengineering Moncalieri torna in campo domani alle 18 sul parquet dell’Use Scotti Empoli.

Altra trasferta insidiosa per le giovani Lunette di coach Terzolo che alla palla a due si troveranno davanti la 6° in classifica (a quota 16 punti), reduce dalla vittoria in volata contro Basket Roma (74-71). All’andata, al PalaEinaudi, Moncalieri ha retto soltanto un quarto e mezzo, arrendendosi alla fine sul risultato di 37-60.

Le principali armi offensive delle toscane sono Castellani e Stoichkova che in coppia viaggiano a oltre 22 punti di media a partita. Ma la vera forza dell’Use sta nel profondità del roster. Da tenere sott’occhio ci sono infatti anche Manetti (8,8), Miscenko (8,5), Patanè (8,2), Villarruel (8,2) e Merisio (7,4).

Su sponda gialloblù, a ridosso della doppia cifra, troviamo sia Salvini (che nell'ultima uscita stagionale a Broni ha realizzato il suo season high con 25 punti), sia Mitreva. Mentre Jakpa e Cordola guidano la categoria dei rimbalzi con oltre 15 rimbalzi di media in coppia. Fondamentale come al solito l’apporto della giovane Landi e della giovanissima Pasero (che in stagione viaggia a 8 punti di media con 4 rimbalzi e 2 assist).

Palla a due domani alle 18 alla Palestra Lazzeri - Via R. Martini 66, 50053 Empoli (FI). Arbitri: Rizzi, Buoncristiani. Il prossimo impegno della Tecnoengineering è in programma il 20 gennaio alle 20:30 al PalaEinaudi contro Torino Teen Basket.

CLASSIFICA

San Giovanni Valdarno 24

Derthona 24

Broni 20

Costa Masnaga 18

Selargius 18

Empoli 16

San Giorgio 14

Cestistica Spezzina 12

Giussano 12

Torino Teen Basket 8

Carugate 6

Stella Azzurra 4

Basket Roma 4

Moncalieri 2