Vittoria per l’IVECO CUS Torino con l’ASD Rugby Milano

Altra vittoria importantissima all’Albonico per l’IVECO CUS Torino Rugby, gli universitari dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco si sono imposti per 43-27 sull’ASD Rugby Milano nella decima giornata del campionato di Serie A maschile

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: «abbiamo avuto una prestazione dai due volti. A livello offensivo abbiamo giocato come sino ad oggi siamo stati abituati, quindi è stata per noi una conferma delle nostre prestazioni precedenti. A livello difensivo abbiamo avuto delle difficoltà con qualche sbavatura nei placcaggi. Abbiamo giocato contro la terza forza del campionato, una formazione ben allenata, quindi il merito delle nostre difficoltà è anche loro. Detto questo penso che avremmo dovuto giocare un po’ meglio in difesa. Abbiamo pagato il fattore campo durante la settimana, perché a Torino ha piovuto molto, i campi in allenamento sono stati molto pesanti ed è stato difficile a livello fisico. Devo dire comunque che i ragazzi tengono molto bene il campo ed hanno superato queste difficoltà».

Prossimo appuntamento domenica 21 gennaio ore 14.30 in trasferta sul campo del Rugby Noceto.

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – sabato 13 gennaio 2024 ore 14.30

Serie A maschile, X giornata

IVECO CUS TORINO RUGBY 43

ASD RUGBY MILANO 27

Parziali (26-6)

Marcatori: p.t. 1’ m. Imberti nt (5-0); 3’ m. Cruciani tr. Zanatta (12-0); 6’ cp. Romano (12-3); 18’ cp. Romano (12-6); 27’ m. Caputo tr. Zanatta (19-6); 32’ m. Piacenza tr. Zanatta (26-6); s.t. 56’ m. Imberti tr. Zanatta (33-6); 60’ m. Delcarro tr. Romano (33-13); 64’ m. Mastrodomenico tr. Zanatta (40-13); 70’ m. Bossola tr. Romano (40-20); 71’ meta tecnica (40-27); 80’ cp. Zanatta (43-27)

IVECO CUS Torino Rugby: E. Reevs; Imberti, Torres (48’ G. Reeves), Groza, Telloni (57’ Monfrino); Zanatta, Cruciani (62’ Malavasi); Andreica, Quaglia, Mastrodomenico; Piacenza (62’ Perrone), Ciotoli (48’ Spinelli); Barbotti (44’ Lombardo), Caputo (62’ Roncon), Valleise (57’ Cataldi)

All. Lucas D’Angelo

ASD Rugby Milano: Bossola; Dotti, Trentani (70’ Rosato), Delcarro, Fumagalli; Romano, Lucchin; Ferrari, Sbalchiero, Innocenti (69’ Mugnaini); Kawau (70’ Brunetti), Conti; Betti (69’ Odorisio), Fantoni (64’ Dapaah), Cetti (69’ Ferrari)

All. Luca Varriale

Arb. Luigi Palombi (Perugia)

Cartellini: 71’ giallo Imberti (Torino), 79’ giallo Romano (Milano)

Calciatori: Zanatta (CUS Torino) 6/7; Romano (ASD Rugby Milano) 4/4

Note: Giornata soleggiata 7° circa. Campo in buone condizioni. Circa 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 5, ASD Rugby Milano 0