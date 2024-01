FISI-AOC - Skeleton a Sankt Moritz e Trofeo Asf Gara “Piedi Veloci” a Limone

A SANKT MORITZ SI RISCRIVE LA STORIA DELLO SKELETON: AMEDEO BAGNIS 1° E VALENTINA MARGAGLIO 2ª. I DUE AZZURRI PRIMI NELLA STAFFETTA MISTA

Giornata indimenticabile quella di venerdì 12 gennaio 2024 per lo skeleton azzurro e il merito è tutto di due atleti piemontesi. A Sankt Moritz si è registrata la prima storica vittoria di un italiano in Coppa del Mondo, Amedeo Bagnis a Sankt Moritz che un anno fa era arrivato secondo nei Mondiali.

L’atleta vercellese del Centro Sportivo Esercito ha chiuso la sua gara in 2’,14”,07/100, precedendo per 56/100 il tedesco Christopher Grotheer e per 89/100 il coreano Seunggi Jung. Bene anche l'ampezzano Mattia Gaspari, sesto.

«Ero tranquillo in partenza e sapevo di avere un bel risultato fra le mani, perché le prove dei giorni scorsi erano andate bene, mi è venuta solo un po’ di ansia che sono riuscito a controllare. - ha dichiarato Bagnis a fine gara - Questa vittoria è un punto di partenza. L’obiettivo che mi ero prefissato ad inizio stagione era un buon piazzamento nella classifica generale e il primo podio in Coppa. Sono già andato meglio rispetto alle aspettative: adesso mancano quattro gare alla conclusione, bisogna continuare su questa strada».

Secondo podio consecutivo in Coppa del Mondo invece per la casalese Valentina Margaglio delle Fiamme Azzurre. Dopo il secondo posto ad Innsbruck, stesso piazzamento in Svizzera, alle spalle dell’olandese Kimberley Bos che ha dovuto battere il record della pista engadinese per superarla, con il tempo finale di 2’,18”,61/100 e con 73/100 di vantaggio su Valentina.

«Ho fatto due discese solide e questo è un piazzamento importante per la classifica generale. - ha commentato Margaglio - A questo punto comincio a darci un’occhiata, però la cosa che conta è quanto mi sto divertendo ad ogni gara».

Dopo la gara individuale, anche la staffetta mista ha visto protagonisti gli azzurri, che hanno vinto con la coppia formata da Valentina Margaglio e Amedeo Bagnis, che hanno chiuso con il tempo complessivo di 2’,22”,11/100.

Secondo posto ad 89/100 per la squadra Germania 1 con Susanne Kreher e Axel Jungk, terzo ad 1”,66/100 per Germania 2, con Jacqueline Pfeifer e Felix Seibel. Quarta per un soffio Italia 2 con Alessandra Fumagalli e Mattia Gaspari a 2/100 dal podio.

Le classifiche della tappa di Sankt Moritz della Coppa del Mondo di skeleton

Skelton Maschile

Skeleto Femminile

A LIMONE NELLA GARA “PIEDI VELOCI” DEL TROFEO ASF VINCONO GLI ALLIEVI CARLE, CASELLA, SADOWSKI E DELLA FERRERA E I RAGAZZI RANIERI E SCRIMAGLIA

A Limone Piemonte, con l’organizzazione curata dall’Equipe Limone, venerdì 12 gennaio sulla pista Gorba di Quota 1400 ha debuttato la nuova formula di gara “Piedi Veloci” prevista dal progetto “FISI per il Futuro” per le categorie Allievi, Ragazzi e Cuccioli. Si tratta di una competizione che intende valorizzare la destrezza e la rapidità.

Tecnicamente è possibile apprezzare la capacità di sterzare e condurre con gli sci e adattarsi alle consistenti variazioni di ritmo che caratterizzano la tracciatura. Il format prevede due gare in manche unica nella stessa giornata. Nel Trofeo ASF-Alpi Service Freight si sono sfidati gli atleti delle categorie Allievi e Ragazzi.

Nella prima gara delle Allieve affermazione di Beatrice Carle del Mondolè Ski Team, con il tempo di 42”,32/100 e con distacchi rispettivamente di 6/100 e di 76/100 sulla compagna di squadra Francesca Bricarello e su Martina Giraudo dello Sci Club Val Vermenagna.

Completano la top five Ludovica Raggi e Sofia Musso dello Sci Club Limone. Nella gara 2 Giorgia Casella del Mondolè Ski Team ha vinto in 43”,67/100, staccando di 15/100 la compagna di squadra Francesca Bricarello e di 1”,47/100 Lidia Ottonello, anche lei del Mondolè Ski Team. Al quarto posto Sofia Musso, al quinto Benedetta Casale Alloa dello Ski College Limone. In campo maschile nella gara 1 ha vinto Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, con il tempo di 38”,48/100 e con distacchi rispettivamente di 53/100 e di 1”,47/100 su Natinael Cioffi dello Sci Club Val Vermenagna e su Jacopo Acquarone dello Ski College Limone. Quarta piazza per Lorenzo Fea dell’Equipe Limone e quinta per Mattia Poggi del Mondolè Ski Team.

Sci Club Limone ai primi due posti nella gara 2: primo in 41”,23/100 Francesco Dellaferrera, con un vantaggio di 3/100 sul compagno di squadra Edoardo Ispulla. Terzo ad 1”,05/100 Mattia Poggi del Mondolè Ski Team, quarto e quinto Giacomo Re e Lorenzo Berutti, entrambi dello Sci Club Limone.

Tra le Ragazze nella gara 1 prima Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone in 41”,86/100, con distacchi rispettivamente di 3” e di 4”,13/100 su Emma Castagnola del Mondolè Ski Team e su Bianca Orsero dell’Equipe Limone. Completano il lotto delle prime cinque classificate Lucia Macagno dello Sci Club Limone e Giulia Cometto del Val Vermenagna.

Nella gara 2 bis di Benedetta Rosa Ranieri, con il tempo di 44”,42/100, con un margine di 3”,93/100 su Lucia Macagno e di 4”,19/100 su Margherita Sartoris dell’Equipe Limone. Al quarto posto Giulia Cometto, al quinto Leonora Cavallero del Mondolè Ski Team.

Tra i Ragazzi nella gara 1 Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone ha fatto segnare il tempo di 44”,90/100, con un vantaggio di 1”,22/100 su Jacopo Molineris del Mondolè Ski Team e di 1”,91/100 su Lorenzo Bellora dello Sci Club Limone. Al quarto posto Riccardo Droghi del Mondolè Ski Team e al quinto Niccolò Capecchi dello Sci Club Limone. Nella gara 2 Federico Scrimaglia ha chiuso in 46”,04/100, con distacchi rispettivamente di 1”,67/100 e di 2” su Agostino Asto dello Ski College Limone e su Jacopo Molineris. Completano la top five Lorenzo Bellora e Daniel Giraudo dello Sci Club Limone.

Le classifiche del Trofeo ASF-Alpi Service Freight sono consultabili nel portale Internet della Federazione Italiana Cronometristi