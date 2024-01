Fisi-Aoc: Super-G ad Altermarkt e Wengen, Slalom a Zell Am Seee, Super-G Fis a S.C. Valfurva e Slalom a Bielmonte

IN SUPER-G AD ALTERMARKT E WENGEN VINCONO HUETTER E SARRAZIN. QUARTO E QUINTO POSTO PER BRIGNONE E BASSINO E PER PARIS E BOSCA

Risultati in fotocopia per gli azzurri impegnati venerdì 12 gennaio in Coppa del Mondo: due quarti e due e quinti posti, con il podio sfuggito per questione di centesimi nei Super-G di Altenmarkt-Zauchensee e Wengen.

Nella gara femminile di Altenmarkt trionfo dell’austriaca Cornelia Huetter: la trentunenne della Sportverein Sankt Radegund ha chiuso in 1’,13”,17/100, con un margine di 9/100 sulla giovane norvegese Kajsa Vickhoff Lie del Baerums Skiklub e di 21/100 su Lara Gut-Behrami dello Sporting Gottardo, che ha perso tutto nel finale, esattamente come Federica Brignone. La carabiniera di La Salle ha chiuso staccata di 32/100, anche lei penalizzata dall’ultimo tratto.

Benissimo Marta Bassino, quinta a 45/100. «Sono molto felice per come è andata questa gara. - ha dichiarato a fine gara la borgarina del Centro Sportivo Esercito - Peccato per l’ultima curva, perché ho perso velocità, ma mi sono divertita a sciare con questa neve facile e ora guardo avanti».

Fuori invece ad una ventina di secondi dalla fine Sofia Goggia che era comunque già attardata. La finanziera trentina Laura Pirovano è giunta ventiquattresima, la poliziotta lecchese Roberta Milesi ventinovesima.

Nel Super-G maschile di Wengen il podio è stato lo stesso di giovedì 11 gennaio, ma con i primi due invertiti. Ha vinto il francese Cyprien Sarrazin dell’Armée Française - Club Olympique Devoluy in 1’,47”,75/100, con 58/100 sul re della specialità, Marco Odermatt dello Sci Club Hergiswil, sempre più leader nella classifica generale della Coppa del Mondo. Terzo ad 1”,00/100 il norvegese Aleksander Aamodt Kilde del Lommedalens Idrettslag. Per 6/100 ha perso il podio Dominik Paris, che nella parte finale ha pure recuperato. Dietro al carabiniere della Val d'Ultimo, ottimo quinto ad 1”,16/100, Guglielmo Bosca del Centro Sportivo Esercito, canellese d’origine ma milanese da sempre. Il poliziotto valsusino Mattia Casse ha chiuso la top ten con un distacco di 1”,62/100.

Le classifiche dei Super-G di Coppa del Mondo ad Altenmarkt-Zauchensee e Wengen

Super-G Femminile

Super-G Maschile

A ZELL AM SEEE EMILIA MONDINELLI OTTAVA NELLO SLALOM DI COPPA EUROPA VINTO DALLA LETTONE DZENIFERA GERMANE

Vittoria a sorpresa, ma solo fino ad un certo punto, nello Slalom che ha aperto la tappa della Coppa Europa femminile a Zell am See, in Austria.

Prima con il tempo totale di 1’,40”,88/100 la ventenne lettone Dzenifera Germane, cresciuta in realtà alla scuola francese. Seconda ad 88/100 la norvegese Bianca Bakke Westhoff dell’Idrettslag Heming, terza ad 1”,02/100 la britannica Charlie Guest dello Scottish Ski Club BSA.

Ottimo segnale ancora una volta dalla diciannovenne finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, che ha chiuso ottava ad 1”,62/100 precedendo la coetanea trentina Beatrice Sola delle Fiamme Oro. A punti anche la romana Francesca Carolli del Centro Sportivo Esercito, quindicesima, mentre la carabiniera valdostana Giorgia Collomb è giunta ventesima e ancora una volta prima delle Aspiranti Under 18. Ventunesima la poliziotta ampezzana Ambra Pomaré e ventinovesima la finanziera altoatesina Celina Haller.

La classifica del primo Slalom della Coppa Europa femminile a Zell am See

Slalom Femminile



MATTEO FRANZOSO TORNA A VINCERE: SUO IL SUPER-G FIS A SANTA CATERINA VALFURVA. TOMAS DEAMBROGIO TERZO NEL GRAND PRIX ITALIA ASPIRANTI

Ritorno alla vittoria per Matteo Franzoso. Il talentuoso finanziere genovese-sestrierino, prodotto del vivaio dello Sci Club Sestriere e del Comitato FISI Alpi Occidentali, si è imposto nel Super-G FIS di Santa Caterina Valfurva, valido anche per il Grand Prix Italia Dicoflor, con il tempo di 1’,11”,55/100. Secondo ad 8/100 il figlio d’arte francese Sam Alphand del Club de Ski de Serre Chevalier, terzo a 10/100 il poliziotto Maximilian Ranzi.

Al quarto e al quinto posto il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi e il poliziotto genovese Marco Abbruzzese, al diciottesimo il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard, al trentaduesimo il genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli, al quarantaduesimo il poliziotto cuneese Fabio Allasina, al cinquantesimo Gilberto Bernardi dello Sci Club Sestriere.

Nel Grand Prix Italia Giovani Dicoflor successo per l’ampezzano Sebastiano Cipriano dello Sci Club Cortina, decimo al traguardo a 95/100. Con lui sul podio di categoria il compagno di squadra Marco De Zanna, undicesimo, e il poliziotto Filippo Sambugaro, quattordicesimo assoluto. Tra gli Aspiranti primo il lombardo Hans Peter Picco dello Ski Racing Camp, secondo Jonas Feichter dell’Amateursportclub Gsiesertal, terzo l’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx.

La classifica del Super-G FIS di Santa Caterina Valfurva

Super-G Maschile



LA VALDOSTANA TATUM BIELER DOMINA GLI SLALOM FIS DI BIELMONTE. SUL PODIO SALGONO ANCHE SERENA VIVIANI E MARIA SOLE ANTONINI

Doppietta della valdostana Tatum Bieler nei due Slalom FIS validi per il Trofeo Lauretana che si sono disputati venerdì 12 gennaio a Bielmonte, con l’organizzazione curata dallo Sci Club Oasi Zegna. Nella prima gara l’atleta dello Sci Club Gressoney Monte Rosa ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,25”,59/100, precedendo per 57/100 la veterana Martina Perruchon del Centro Sportivo Esercito e per 1”,48/100 la carabiniera genovese Serena Viviani. All’ottavo posto la torinese Martina Banchi dello Ski Racing Camp, al tredicesimo Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli, al quindicesimo la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia, al diciassettesimo assoluto e al quarto tra le Aspiranti la valsusina Ludovica Madiotto del Sauze d’Oulx, al diciottesimo la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato.

Nella classifica delle Under 18, oltre a Ludovica Madiotto, al nono posto la canavesana Alice Anese del Golden Team Ceccarelli, al decimo la torinese Francesca Migliardi dello Sci Club Valchisone, al dodicesimo la nolese Chiara Vottero Reis dell’Equipe Pragelato, al tredicesimo la pragelatese Ludovica Bianco Dolino dello Sci Club Sestriere e a seguire Valentina Rimoldi del Varallo, Federica Jackie Musso del Sauze d’Oulx, Lucia Crestani dell’Oasi Zegna, Irene Grassi del Grumello dello Ski Team Valsesia. Nel secondo Slalom ancora prima Tatum Bieler, con il tempo di 1’,23”,15/100 e con distacchi rispettivamente di 22/100 e di 62/100 su Martina Perruchon e sulla valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana.

Dal quarto al sesto posto allineate Serena Viviani la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia e Martina Banchi. Al nono posto Martina Sacchi, mentre nella graduatoria delle Aspiranti è quarta Anita Ochrymowicz dello Sci Club Sauze d’Oulx, sesta Emma Bastita del Sestriere, decima Alice Anese, undicesima la milanese Marta D’Angelo del Sestriere, tredicesima Carlotta Anese del Golden Team Ceccarelli, quattordicesima Francesca Migliardi, diciassettesima Valentina Rimoldi, diciottesima Chiara Vottero Reis, diciannovesima Irene Grassi del Grumello, ventesima Luci Crestani e ventunesima Alessandra Victoria Guglielmone del Golden Team Ceccarelli.

Le classifiche degli Slalom FIS disputati il 12 gennaio a Bielmonte

1° Slalom Femminile

2° Slalom Femminile