A Trescore le Igorine non fanno bottino

Igorine in campo con Cantoni in regia e Guatteo opposto, Moiran e Nagy al centro, Talerico e Del Freo schiacciatori, Badalamenti libero (in campo durante la partita Bianchi, Marianelli e Mangalagiu).

È un primo set in salita per le Igorine che accusano una partenza migliore delle padrone di casa (7-4) e nel corso del parziale il tabellone indica il 16-10. Il 25-18 premia Trescore.

Partono con tanta più energia le Igorine nel secondo set (5-8), poi Don Colleoni pareggia e costruisce un break che vale il 16-12 e il finale è di 25-17.

Il terzo set vede ancora Don Colleoni davanti e le Igorine pronte sempre a lottare su ogni palla (8-6). Momenti di punto a punto in campo con una bella reazione della squadra di Medici (8-11), poi Don Colleoni si porta sul 16-13; un altro parziale di casa vale il 21-14 e il match si chiude 25-19.

Don Colleoni Bg Trescore 3

Igor Agil Volley 0

Parziali (25-18; 25-17; 25-19)

Trescore: Alijai, Busetti (L), Battistino, Lussana, Rossi, Odoli (L), Gallizioli, Secomandi, Pillepich, Milani, Baldi, Sabbioni, Baccolo, Guerini. All. Bonetti.

Igor: Nagy, Guatteo, Moiran, Cantoni, Brezza, Badalamenti (L), Bianchi G., Marianelli, Talerico, Mangalagiu (L), Martelli, Del Freo. All. Medici.