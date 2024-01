La Wash4Green perde fuori casa contro Novara

Nella terza giornata di ritorno, sul campo delle azzurre, le ragazze di Marchiaro riescono a strappare un solo set alle avversarie ma si mostrano in tutt’altra veste rispetto alla gara con Firenze. Nonostante l’assenza del capitano Bussoli e seppur il risultato parli di una sconfitta, Pinerolo ha giocato alla pari per quasi tutto il match, solo nel quarto parziale si è visto un calo di ritmo ed intensità che ha consentito a Novara di dilagare. La Igor Gorgonzola Novara ha fatto perno sul suo punto di forza Vita Akimova, premiata mvp del match che ha chiuso con 28 punti di cui 3 muri e 2 ace. Tra le fila pinerolesi è Ungureanu la migliore con 19 punti, seguita da Sorokaite (17).

LA PARTITA

1 SET | Partono forte le due formazioni con un serrato testa a testa (6-6). Pinerolo prova a staccare le padrone di casa con Ungureanu che prima attacca poi dai nove metri è brava a mettere in difficoltà la ricezione di casa (9-12). Sorokaite difende il vantaggio e Storck conquista un’altra lunghezza (11-15). Il servizio di Bosetti non trova il rettangolo rosa e Polder piazza il 15-19. Bernardi chiama il secondo time out. Al rientro in campo le azzurre conquistano un break con Szakmary in attacco e Danesi a muro su Ungureanu (17-19). Bosetti ferma la fast di Polder ed è -1 (20-21). Marchiaro interrompe il gioco poi due errori nella metà campo di casa regalano il set point alla Wash4Green ma Bosetti annulla e si prende anche il 25-24. L’errore delle biancoblù vale il 26-24.

2 SET | Come nel primo parziale anche nel secondo il ritmo di gioco è subito alto. Le due formazioni procedono appaiate. Bonifacio sfrutta bene una palla a filo rete per siglare l’8-8. Novara piazza un piccolo break guidato da Akimova (13-11) ma Pinerolo azzera subito le distanze e sorpassa con Sorokaite e Storck (15-17). Ungureanu alterna bene i colpi in attacco portando le compagne sul 17-21. Storck firma il punto del set point ma Novara ci prova fino alla fine e annulla tre palle set. La quarta è quella buona, Polder mura Szakmary ed è 23-25.

3 SET | Prosegue anche nel terzo set il botta e risposta tra le due squadre. La Wash4Green mette la testa avanti con Ungureanu ma Novara annulla subito e, grazie ad alcuni errori nella metà campo ospite, si porta avanti 12-8. Danesi mura Akrari per il 15-11 e Marchiaro ferma il gioco. Al rientro in campo Pinerolo rosicchia qualche lunghezza (16-15) ma le padrone di casa riprendono palla con il muro di Danesi su Storck. Il turno al servizio di Akimova mette in difficoltà la ricezione ospite (20-15) poi è Bosetti a siglare il punto del 23-16. Strock per il cambio palla poi è Ungureanu a giocarsi bene il suo turno dai nove metri con due ace (23-21) ma non basta. Akimova sale in cattedra e chiude 25-22.

4 SET | Tutta un’altra musica nel quarto parziale. Novara prende subito in mano il gioco, Danesi mura Sorokaite per il 3-0 poi Akimova sfrutta bene le mani del muro per il 7-2. Le azzurre spingono sull’acceleratore, il primo tempo di Bonifacio è vincente, Szakmary attacca di potenza poi ferma Storck per il 16-8. È un gioco a senso unico con Pinerolo in balia di Novara. Bosio alterna le sue attaccanti che non sbagliano un colpo (22-10). Senza difficoltà la Igor chiude 25-13.

SALA STAMPA

Michele Marchiaro (Wash4Green Pinerolo): «Portiamo a casa un’ottima prestazione. La consapevolezza cresce. Ci spiace non sia bastata a muovere la classifica e dare una gioia ai nostri tifosi ma accettiamo il verdetto. Qualche rimpianto per la parte centrale del primo. La grande reazione nel terzo l’abbiamo probabilmente pagata a livello energetico ma Novara nel quarto set e stata quasi perfetta»

IL TABELLINO

IGOR GORGONZOLA NOVARA 3

WASH4GREEN PINEROLO 1

Parziali (26/24, 23/25, 25/22, 25/13)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Szakmary 14, Bosio 2, Bosetti 12, Danesi 10, Bonifacio 13, Akimova 28, Fersino (L). De Nardi, Chirichella. Non entrate: Guidi, Bartolucci, Kapralova, Buijs (L). All. Bernardi.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 17, Cambi 3, Polder 10, Strock 13, Akrari 4, Ungureanu 19, Moro (L), Nemeth 1, Cosi. Non entrate: Camera, Bernasconi. All. Marchiaro.

ARBITRI: Saltalippi Luca, Zavater Marco.

NOTE | Spettatori: 3111. Durata set: 30’, 27’, 28’, 23’. Tot 108’. MVP: Vita Akimova.