Novipiú Monferrato Basket: Torino passa al PalaEnergica

Il derby piemontese lo vince la Reale Mutua Torino al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato contro la Novipiú Monferrato Basket. Il terzo confronto stagionale è ancora dei gialloblu, i monferrini non riescono ad avere la meglio contro i più quotati avversari e rimangono fermi a quota 8 punti in classifica. Sconfitta che fa male, soprattutto in virtù della vittoria di Latina contro Vigevano. Domenica prossima ci sarà lo scontro diretto proprio contro i laziali. Miglior realizzatore di giornata Donte Thomas per la Reale Mutua con 18 punti segnati.

La Novipiú Monferrato Basket scende in campo con il quintetto composto da capitan Martinoni, Fall, Pepper, Kelly e Calzavara. Coach Franco Ciani schiera Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Cusin.

I primi 4 punti sono di Torino che fin da subito vuole partire forte, Pepper e Fantoma, subentrato a Martinoni, cercano di tenere in partita i rossoblu per tutto il primo quarto che però vede De Vico e Vencato come assoluti protagonisti di questa frazione. La Novipiú passa per la prima volta in vantaggio con una tripla di Martinoni che porta il punteggio sul 20-19, De Vico fa di tutto per far chiudere il primo quarto in vantaggio, ma un fantastico Fantoma segna gli ultimi 5 punti e la Novipiú si aggiudica la prima frazione per 25-24.

Si riparte con Fantoma in campo e primo possesso per la Novipiú, Aka Fall si iscrive al tabellino e porta il risultato sul 27-24. Fallo antisportivo di Fantoma, terzo personale, su Schina che trasforma i due liberi concessi e Torino torna davanti 27-29. La Reale Mutua entra in fiducia e porta coach Di Bella a chiamare il primo time out. Martinoni lotta sotto canestro e segna due punti, punteggio sul 29-34. Fallo di Schina su Martinoni e conseguente timeout chiamato da Ciani a 2 minuti dalla fine del secondo quarto. Lo stesso Martinoni sarà poi costretto a un rientro anticipato negli spogliatoi per via di una botta rimediata al volto. Secondo quarto che termina 38-45 per gli ospiti.

Al rientro dagli spogliatoi capitan Martinoni è regolarmente in campo e il primo possesso è per la squadra ospite, la partita inizia ad avere connotati sempre più tattici e si spendono più falli, Torino riesce a rimanere davanti tutto il terzo quarto, grazie soprattutto ai due americani Kennedy e Thomas, Monferrato è trascinata da Pepper e Martinoni, proprio il capitano trasforma 2 liberi che portano il risultato sul 42-47. Fantoma continua con la sua serie personale da 3 e mette a segno il 15mo punto, 53-57. L’ultimo possesso di questa frazione è della Novipiú che però non riesce a realizzare.

Si riparte con il possesso dei rossoblu, che però continua a non trovare fortuna nei propri tiri, Torino invece è più precisa al tiro e tiene a distanza i padroni di casa. Ancora Pepe dalla distanza segna l’ennesima tripla della sua partita e porta il risultato a +15 per la Reale Mutua 55-70. Capitan Martinoni non molla e lotta sotto canestro e realizza 2 punti importanti 61-71. Dopo un contatto fortuito sotto canestro Poser rimane a terra per qualche istante ed è costretto ad abbandonare la contesa, per fortuna nulla di grave. Kelly entra in partita troppo tardi e segna prima una tripla e poi con un ottimo recupero altri due punti che portano il risultato sul 67-76. La Novipiú cerca di recuperare lo svantaggio in tutti i modi ma la squadra di coach Ciani riesce a gestire il vantaggio. I liberi di Cusin e Pepe chiudono il sipario e la partita termina con il risultato di 71-82.

Le parole di Coach Fabio Di Bella al termine della gara: «Abbiamo fatto una partita con tanto sacrificio contro una squadra come Torino che è profonda, competitiva, talentuosa e guidata da un ottimo allenatore come Ciani. Abbiamo provato a giocare a viso aperto. In queste partite qua serve il 100% da tutti i giocatori. Non abbiamo rotazioni lunghe, abbiamo una panchina con tanti under. Mi spiace per il quinto fallo di Fantona che si stava meritando di giocare tutta questa partita. Era uno dei giocatori più in palla e l'ha dimostrato. Abbiamo finito una partita con Martinoni con l'occhio nero, Fall con i crampi sperando che non sia nulla di grave. Credo che si possa dire che non siamo particolarmente fortunati anche in virtù degli altri risultati di giornata vedi la vittoria di Latina con Vigevano. Ora dobbiamo essere estremamente lucidi, compatti e competitivi per andare a vincere a Latina. Non ci si può nascondere assolutamente. Che sia ben chiaro a tutti quello che dovrà essere l'obiettivo della nostra settimana».

Novipiù Monferrato Basket 71

Reale Mutua Torino 82

Parziali (25-24, 13-21, 17-13, 16-24)

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 17 (2/3, 3/10), Niccolò Martinoni 15 (5/10, 1/5), C.J. Kelly 12 (1/7, 2/6), Tommaso Fantoma 12 (1/2, 3/3), Abdel Fall 9 (3/4, 1/2), Andrea Calzavara 6 (3/8, 0/1), Raffaele Romano 0 (0/1, 0/0), Nicolò Castellino 0 (0/0, 0/0), Seraphin Kadjividi 0 (0/0, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0)

Reale Mutua Torino: Donte Thomas 18 (3/7, 2/6), Simone Pepe 17 (1/3, 3/6), Niccolò De vico 15 (3/3, 1/3), Luca Vencato 8 (2/2, 1/3), Keondre Kennedy 7 (2/4, 1/1), Federico Poser 5 (2/4, 0/0), Matteo Schina 5 (0/2, 1/3), Marco Cusin 4 (1/5, 0/0), Matteo Ghirlanda 3 (0/0, 1/1), Kesmor Osatwna 0 (0/0, 0/0), Luca Loiacono 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0)