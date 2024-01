BEA Chieri: i Leopardi espugnano il Pala Moncrivello

Nella terza giornata di ritorno per il Girone A del campionato di Serie C, i Leopardi sono ospiti di 5 Pari Torino al PalaMoncrivello, per una partita fondamentale per le sorti della classifica. Dopo un primo tempo a due facce, BEA resiste agli attacchi dei padroni di casa nella seconda frazione, vincendo la partita, ma senza ribaltare la differenza canestri.

LA GARA

Alla palla a due, con D’Arrigo e Mosca presenti in panchina solo a onor di firma, coach Conti schiera Agbogan, Corrado, Moris, Stella e Drame. Coach Abrate risponde con Lissiotto, Pasero, Rapano, Visciglio e Bonadio. Primo quarto da antologia per i chieresi, che trovano molta fluidità in attacco e da oltre l’arco. Agbogan e Ruà sono letali dalla linea dei 3 punti, mentre Drame fa la voce grossa vicino a canestro. BEA chiude la prima decina in vantaggio di 12 lunghezze, sul 12 a 24. Nella seconda decina i torinesi tornano a contatto, merito di una forte intensità unita a qualche disattenzione da parte dei viaggianti. Ligotino infila due triple molto importanti, mentre vicino a canestro funziona la collaborazione tra Bonatti e Bonadio. Si arriva alla pausa lunga con solo 3 punti che separano le due squadre.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, la partita diventa sempre più intensa: le difese prevalgono sugli attacchi, con 5 Pari che mette in campo la zona. Agbogan cerca di caricarsi la squadra sulle spalle, mentre dall’altra parte ancora Bonatti molto preciso dalla media distanza. Si entra nell’ultima decina con i Leopardi in vantaggio di 5 lunghezze. Quarto periodo ad altissima intensità, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. Ancora Agbogan da lontano per BEA, mentre per 5 Pari Lissiotto e Ligotino mantengono i locali a contatto. Sul finale una tripla di Marco Stiffi mette un vantaggio rassicurante tra i ragazzi di coach Conti e i torinesi, ma il canestro di Corrado sulla sirena non ribalta la differenza canestri.

IL COMMENTO

«Siamo soddisfatti perché la partita di oggi poteva cambiare radicalmente sia in positivo che in negativo la nostra stagione – commenta coach Franz Conti – Ora siamo a pari punti con 5 Pari Torino. Abbiamo anche provato a ribaltare la differenza canestri, ma non ci siamo riusciti. Vincere era comunque fondamentale, soprattutto per il morale. Ci siamo tolti un peso, adesso ci siamo guadagnati la possibilità di giocarci i playoff fino alla fine, i ragazzi se lo meritano per l’impegno che mettono in palestra. Dovremo soffrire fino all’ultimo, da ora saranno tutte partite da playoff. Dobbiamo fare i complimenti a 5 Pari per il loro carattere, tra le migliori squadre del campionato sotto questo punto di vista».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo la vittoria al Pala Moncrivello, i Leopardi tornano al Pala Gialdo per il consueto appuntamento della domenica. A Chieri, il 21 gennaio, arriva Pallacanestro Vado, per un’altra sfida molto avvincente. Palla a due alle 18:30.

5 PARI TORINO 67

BEA CHIERI 72

Parziali: 12-24, 37-40, 48-53

5 PARI: Pasero 2, Rapano 2, Bonatti 11, Bonadio 12, Lissiotto 15, Dho, Agbogan 7, Ligotino 15, Visciglio 3, Possekel N.E., Mensio N.E., Eze N.E. All. Abrate, Ass. Marcia.

CHIERI: Ruà 14, Stella 6, Agbogan 20, Corrado 11, Quagliotto, Stiffi 9, Drame 7, Origlia 1, Viggiano, Moris 4, D’Arrigo N.E., Mosca N.E. All. Conti, Ass. Colo, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone.