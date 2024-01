Biella Rugby vince in trasferta contro Cus Milano

In un virtuale gioco del Monopoli dedicato al Campionato di Serie A Maschile, oggi a Biella Rugby è toccato pescare ripetutamente la carta ‘imprevisti’. Nel match tra Cus Milano e Brc, giocato in trasferta al Giuriati, è successo di tutto. Inizio scoppiettante per i gialloverdi che incassano la prima meta al secondo minuto grazie a Perez Caffe che conclude un’azione promossa da Vezzoli. Primo imprevisto: Nastaro ai calci manca la prima trasformazione. Punizione realizzata in favore di Cus Milano, poi la seconda marcatura al 12’ per mano di Foglio Bonda, questa volta trasformata: 3-12.

A questo punto è Milano ad avanzare nel punteggio, ma tutto rimane sotto controllo. Prima una meta, poi una punizione infilata tra i pali. Sull’11-12 il secondo imprevisto: l’arbitro ferma il gioco, esce dal campo e si accascia a terra. Un infortunio lo costringe ad abbandonare, si cerca un sostituto e l’incontro viene temporaneamente sospeso. Un’abbondante mezz’ora più tardi si riprende. Biella parte bene con la meta segnata in velocità alla bandierina da Vaccaro, ma Nastaro manca la seconda trasformazione. Terzo imprevisto: meta trasformata di Milano al 37’ manda Biella al riposo ‘sotto’ 18-17.

Tutte queste pause non giovano allo spirito dei biellesi, tant’è che l’inizio del secondo tempo li vede sofferenti. Bravi gli universitari ad approfittarne conquistando altri dieci punti in cinque minuti. bonus point gialloverde al 24’: Nastaro riporta l’ovale nei ventidue avversari, qualche passaggio e Lipera deposita oltre la linea, anche questa volta la trasformazione riesce. Sul 28-24 gli universitari avanzano ancora: fallo difensivo di Biella e calcio agevolato per i padroni di casa: 31-24.

Mancano nove minuti durante i quali, se Biella vuole sperare di pareggiare, deve realizzare almeno una meta trasformata. Una meta trasformata e un calcio per puntare alla vittoria. Il pareggio, tutt’altro che scontato, arriva al 34’ grazie alla seconda marcatura di Perez trasformata da Nastaro. Del tutto imprevisto l’epilogo finale, il più bello: Biella è chiuso in difesa quando il giovane Foglio Bonda si impossessa della palla e parte al galoppo lungo la fascia, scarta almeno tre avversari e segna la meta della vittoria. Nastaro non trasforma, ma a questo punto, davvero non ha più importanza. È il 39’ e il match si conclude con il punteggio di 31-36.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: «Siamo partiti subito molto bene realizzando due marcature, poi ci siamo un po’ persi. Abbiamo fatto troppi errori che hanno concesso troppo facilmente due mete ai nostri avversari. Il risultato avverso o comunque troppo vicino, ci ha messo pressione e abbiamo fatto un po’ più di fatica. Abbiamo gestito l’inconveniente dell’arbitro con maturità e al ritorno in campo abbiamo avuto la forza per riprenderci. Complimenti a Cus Milano che è riuscito a metterci in difficoltà, ma complimenti anche a noi che comunque non abbiamo mollato. Abbiamo creato tanto e realizzato sei mete, penso che alla fine abbiamo meritato questa vittoria. Bravi tutti, mentalmente non era facile stare sotto e avere la forza di riprendersi. Le partite durano ottanta minuti e noi li abbiamo sfruttati davvero tutti. Player of the match per me, Jack Foglio Bonda: oggi ha fatto la differenza in campo sia in difesa che in attacco, senza contare le due mete segnate di cui l’ultima che ci ha portati alla vittoria e che è partita almeno settanta metri più indietro rispetto alla linea di meta».

Milano, “C.S. Giuriati” – domenica 14 gennaio 2024 ore 15.30

Campionato di Serie A, X Giornata

Cus Milano 31

Biella Rugby 36

Parziale (18-17)

Marcatori: p.t. 2’ m. Perez n.t. (0-5); 8’ c.p. Borzone (3-5); 12’ m. Foglio Bonda tr. Nastaro (3-12); 14’ m. Milani n.t. (8-12); 22’ c.p. Borzone (11-12); 35’ m. Vaccaro n.t. (11-17); 37’ m. Ostoni tr. Borzone (18-17). s.t.: 2’ c.p. Borzone (21-17); 5’ m. Borzone tr. Borzone (28-17); 24’ m. Lipera tr. Nastaro (28-24); 33’ c.p. Borzone (31-24); 34’ m. Perez tr. Nastaro (31-31); 39’ m. Foglio Bonda n.t. (31-36).

Cus Milano: Milani; Oleari, Cederna, Randazzo, Bolzoni; Borzone (cap.), Massimello; Forquera (68’ Alagna), Mantovani, Riboni; Ostoni (68’ Nadali), Tvedoradze; Cambareri (72’ Nucci), Perini, Oubina. Non entrati: Parisi, Carlucci, Toscano, Ascantini, Ghelli. All. Bonacina.

Biella Rugby: Ghelli; Vaccaro (46’ Ramaboea), Foglio Bonda, Benettin, Nastaro; Gilligan, Besso (46’ Loro); Vezzoli, M. Righi, J.B. Ledesma (52’ Mondin); G. Loretti (65’ F. Righi), Perez Caffe; Lipera (75’ L. Loretti), J.M. Ledesma, De Lise (65’ Panigoni). Non entrato: Morel. All. Benettin.

Arbitro: Fabio Taggi (Roma)

Cartellini: 77’ giallo a Perini (Cus Milano)

Calciatori: Borzone (Cus Milano) 6/8; Nastaro (Biella Rugby) 3/6

Note: Giornata fredda, ma soleggiata. Campo discreto. 100 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Cus Milano 1, Biella Rugby 5

Player of the Match: Giacomo Foglio Bonda (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 10: VII Rugby Torino – Noceto 27-13; Cus Torino - Asd Rugby Milano 43-27; Rugby Calvisano – Monferrato 28-10; Parabiago – Amatori Alghero 29-22; Cus Milano - Biella Rugby 31-36; Rugby Parma – Amatori & Union Milano 29-24.

Classifica: Cus Torino Rugby e Biella Rugby punti 42; Asd Rugby Milano 32; Calvisano 31; Rugby Parabiago 30; VII Rugby Torino 26; Cus Milano 25; Rugby Noceto 24; Rugby Parma 23; Monferrato Rugby 11; Amatori & Union Milano 6; Amatori Alghero 3.