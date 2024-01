La Tecnoengineering Moncalieri cade a Empoli

Nonostante un gran secondo tempo la Tecnoengineering di coach Terzolo si arrende all’Use Scotti Empoli. Decisivi, infatti, i primi 20’ nei quali le toscane guadagnano la doppia cifra di vantaggio che poi trascineranno con merito fino alla fine.

Per le gialloblù la migliore in campo è senza dubbio Mitreva che, dalla panchina e in appena 23 minuti, mette a referto 17 punti, 6 rimbalzi e 3 assist. Bene anche Cicic che all’esordio chiude con 12 punti in 29 minuti. Tra le fila delle padrone di casa è Patanè a rubare la scena con 20 punti e 10 rimbalzi, seguita da Stoichova e Ruffini che in coppia realizzano 30 punti.

Il prossimo impegno della Tecnoengineering è in programma il 20 gennaio alle 20:30 al PalaEinaudi contro Torino Teen Basket.

Tecnoengineering Moncalieri 73

Use Scotti Empoli 62

Parziali: 21-15, 32-20 (11-5), 57-41 (25-21), 73-62 (16-21)

Use Scotti Empoli: Castellani 5, Patanè 20, Stoichkova 14, Merisio 3, Miscenko 6, Ruffini 16, Avonto, Villaruel 8, Manetti ne, Antonini 1, Casini, Chelini. All. Cioni Ass. Ferradini, Giusti.

Tecnoengineering Moncalieri: Cordola 7, Giordano, Landi 9, Salvini 4, Cicic 12, Carnevale, Zanoni 1, Mitreva 17, Iagulli 3, Ramasso 5, Jakpa 4. All. Terzolo. Ass. Lanzano, Sciannimanico.