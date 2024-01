Il Tam Tam trova la vittoria all'overtime contro Asti

Il Tam Tam vince 61-67 sconfiggendo Scuola Basket Asti in una partita combattuta fino all'ultimo secondo. Meglio le difese che gli attacchi per entrambe le compagini. Il Tam Tam fatica a trovare la via del canestro, ma rimane incollato alla partita grazie ad una difesa rocciosa che costringe i padroni di casa a tiri contestati ed a basse percentuali.

Gli ultimi minuti, giocati punto a punto, sono da cardiopalma: sul -3, con 5 secondi da giocare e con palla in mano Viele prende l'ultimo tiro. La tripla esce, ma il difensore commette fallo, 3 su 3 glaciale ai liberi e partita al supplementare. Nell'overtime la maggiore freschezza atletica e la grande determinazione permettono ai granata di prendere il largo, mettendo fine alla gara con il +6 finale.

Scuola Basket Asti 61

Tam Tam 67 dts

Parziali (16-10, 8-11, 15-20, 20-18)

Scuola Basket Asti: Carturan 2, Bussolino, Lupo 12, Biondi 5, De Simone 6, Cotto, Battaglino, Zoppi, Milone 17, Gobbino, Pavone 13, Forno 6.

Tam Tam: Viele 13, Bechis, Mauri 6, Galliera 6, Caputo 10, Bonello 11, Cibrario 9, Leone 10, Nebiolo 2, Boglione, Rabbia.