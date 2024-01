FISI-AOC: S.G ad Altenmarkt-Zauchensee, Sl.di Berchtesgaden, Gig.a Sestriere, Flipper a Bardonecchia e Bielmonte

COPPA DEL MONDO: A LARA GUT-BEHRAMI IL SUPER-G DI ALTENMARKT-ZAUCHENSEE. ROBERTA MELESI 6ª E MIGLIORE AZZURRA. MARTA BASSINO 29ª

Nella Coppa del Mondo femminile chiusura di weekend sotto tono per la squadra azzurra ad Altenmarkt-Zauchensee. L’ultimo Super-G è stato vinto da Lara Gut-Behrami, unica capace di azzeccare tutte le linee sulla pista della località austriaca. La trentaduenne ticinese dello Sporting Gottardo ha chiuso la sua gara in 1’,14”,95/100, rovinando la festa alle austriache. Alle sue spalle infatti Cornelia Huetter della Sportverein Sankt Radegund e Mirjam Puchner della Wintersportverein Sankt Johann, staccate rispettivamente di 25/100 e di 26/100. Migliore delle italiane la poliziotta lecchese Roberta Melesi che, grazie al sesto posto a 39/100, ha centrato il miglior risultato della sua carriera. Sofia Goggia è giunta ottava a 48/100 dalla prima, con qualche errore di troppo e anche Federica Brignone ha sbagliato troppo, finendo dodicesima. A seguire, la finanziera trentina Laura Pirovano diciannovesima, la finanziera gardenese Nicol Delago ventottesima e Marta Bassino, ventinovesima.

La borgarina del Centro Sportivo Esercito ha commentato a fine gara: «Mi sentivo poco a mio agio nel vento che andava a folate. Ma l’appuntamento è rinnovato per Jasna».

La classifica del Super-G della Coppa del Mondo femminile ad Altenmarkt-Zauchensee

Super-G Femminile

IN COPPA EUROPA CORRADO BARBERA 9° NELLO SLALOM DI BERCHTESGADEN. EDOARDO SARACCO 25°. LORENZO CASAGRANDE 6° AL PASSO SAN PELLEGRINO

Secondo Slalom della Coppa Europa maschile domenica 14 gennaio a Berchtesgaden e successo svizzero. Sulle nevi bavaresi Fadri Janutin si è fatto un regalo di compleanno in anticipo, visto che il 16 gennaio compirà 24 anni. Il rossocrociato dello Ski Club Obersaxen ha chiuso le due manche tra le porte strette con il tempo totale di 1’,57”,07/100, rimontando dal quinto posto e precedendo per 2/100 il norvegese Theodor Braekken dell’Ingierkollen Rustad Slalomklubb. Terzo a 10/100 l’altro svizzero e figlio d’arte Noel Von Grünigen dello Ski Club Schoenried.

Ancora una prova solida per Corrado Barbera: l’atleta cuneese del Centro Sportivo Esercito, campione mondiale Juniores in carica, è stato il migliore degli azzurri, rimontando fino alla nona piazza, con un distacco di 74/100. Punti anche per il poliziotto bergamasco Matteo Bendotti, quattordicesimo, per il poliziotto padovano Stefano Pizzato, diciottesimo, e per il carabiniere limonese Edoardo Saracco, venticinquesimo.

Dopo il quattordicesimo posto nella gara di sabato 13 gennaio, Lorenzo Casagrande, atleta cuneese dello Sci Club Valchisone e figlio della campionessa olimpica Stefania Belmondo, ha fatto ancora meglio nel Gigante FIS-NJR di domenica 14 al Passo San Pellegrino. Sesto alla fine Lorenzo, ad 1”,18/100 dal vincitore Giorgio Baldo, che ha vinto la gara in 1’,53”,43/100. L’atleta ampezzano dello Sci Club 18 ha preceduto il céco Lukas Svatos (TJ Spartak Rokytnice) per 41/100 e il catalano Aniol Torres Casas (Granuec Ski Team) per 65/100. In gara c’era anche il torinese Nicola Migliardi del Valchisone: ha chiuso quarantunesimo sabato 13 e quarantaquattresimo domenica 14.

La classifica del secondo Slalom della Coppa Europa maschile a Berchtesgaden

Slalom Maschile

Le classifiche dei Giganti FIS-NJR disputati al Passo San Pellegrino

Gigante Maschile 1

Gigante Maschile 2



TROFEO SECAP A SESTRIERE: NEL GIGANTE RAGAZZI VINCONO LUDOVICA VOTTERO E GIOVANNI CECCARELLI

Ancora un Gigante indicativo regionale delle categorie Children domenica 14 gennaio sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere. Questa volta in gara c’erano i Ragazzi della Circoscrizione Torino impegnati nel Trofeo SECAP Provvisiero Costruzioni organizzato dallo Sci Club Pragelato. In campo femminile affermazione di Ludovica Vottero dello Sci Club Borgata Sestriere, con il tempo totale di 1’,32”,43/100 e con distacchi rispettivamente di 5”,05/100 e di 5”,42/100 su Allegra Lasagna di Montemagno del Sestriere e su Vittoria Chiarelli dell’Equipe Beaulard.

Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Elisa Maria Balsamo dell’asd Liberi Tutti, Arianna Dante dello Sci Club Sansicario Cesana, Carolina Di Pascale del Lancia, Agnese Repetto del Claviere, Laura Fontana del Valchisone, Allegra Moro del Sauze d’Oulx e Giorgia Agliano dell’asd Les Arnauds.

La gara maschile è stata vinta da Giovanni Ceccarelli dell’omonimo Golden Team, con il tempo totale di 1’,31”,74/100. Secondo a 39/100 Niccolò Castri dello Sci Club Borgata Sestriere, terzo ad 1”,46/100 Yuri Colturi del Golden Team Ceccarelli. Completano la top ten Felix Baldi e Pietro Augusto Rosso del Golden Team Ceccarelli, Amedeo Bjorn Jond dello Sci Club Bardonecchia, Federico Goggi del Borgata Sestriere, Aimone Libero Bussei Canone del Sestriere, Mattia Croce del Lancia ed Edoardo Badaracco del Bardonecchia.



NELLE GARE FLIPPER ALLIEVI A BARDONECCHIA VITTORIE PER BEATRICE MAZZOLENI, ETTORE BUSSEI CANONE E GIULIO PAOLO CAZZANIGA

Domenica 14 gennaio sulle nevi del Melezet a Bardonecchia seconda giornata delle gara Flipper indicative regionali organizzate dallo Sci Club Colomion e riservate in questo caso agli Allievi. Lo Sci Club Sestriere si è imposto nella classifica a squadre, davanti all’Equipe Pragelato e all’Equipe Beaulard. Per quanto riguarda la prima delle tre competizioni disputate, in campo femminile la vittoria è andata a Beatrice Mazzoleni, reduce dalla vittoria di sabato 13 in Gigante a Sestriere.

L’atleta dell’Equipe Pragelato ha concluso con il tempo di 22”,55/100, precedendo per 33/100 Amelia Grace Curto dell’Equipe Beaulard e per 46/100 Francesca Banchi dello Sci Club Sestriere. Nella gara maschile primo Ettore Arturo Bussei Canone dello Sci Club Sestriere, con il tempo di 21”,58/100, con distacchi rispettivamente di 32/100 e di 33/100 su Gabriele Cuzzupè dell’Equipe Pragelato e su Lorenzo Guiguet dell’Equipe Beaulard. Vittoria bis per Beatrice Mazzoleni nella gara 2 delle Allieve, con il tempo di 22”,65/100 e con distacchi di 55/100 e di 60/100 su Ludovica Fassio dello Sci Club Bardonecchia e su Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato.

Anche Ettore Arturo Bussei Canone ha concesso il bis, chiudendo la gara 2 in 22”,12/100, con un margine di 2/100 su Giulio Paolo Cazzaniga del Valchisone e di 16/100 su Michele Vivalda del Sestriere. Nella gara 3 femminile ancora prima Beatrice Mazzoleni in 21”,55/100, con un vantaggio di 46/100 su Amelia Grace Curto e di 60/100 su Alice Scaffidi Muta dello Sci Club Sansicario Cesana. Giulio Paolo Cazzaniga si è imposto nella gara 3 maschile con il tempo di 21”,58/100, con distacchi rispettivamente di 11/100 e di 18/100 su Lorenzo Guiguet e su Giovanni Bertolotti dell’Equipe Pragelato.

I RISULTATI DELLE GARE FLIPPER DEL TROFEO CLETA MEDICA SULLA PISTA MONCERCHIO 2 DI BIELMONTE

Tempo di gare Flipper per Allievi e Ragazzi anche a Bielmonte, dove sabato 13 gennaio si sono sfidati i Children delle Circoscrizioni Biella e Vercelli e delle società canavesane nel Trofeo Cleta Medica.

L’organizzazione della manifestazione è stata curata dallo Sci Club Bielmonte Oasi Zegna. Marta Gianotti dello Sci Club Mera ha vinto la gara 1 delle Allieve sulla pista Moncerchio 2 con il tempo di 32”,44/100 e con distacchi rispettivamente di 28/100 e di 1”,34/100 su Sveva Auteri dello Ski Team Valsesia e su Carlotta Schellino dello Sci Club Varallo.

Sci Club Mera ai primi due posti della gara 1 maschile: primo Simone Guidetti in 30”,91/100, con distacchi rispettivamente di 27/00 e di 74/100 sul compagno di squadra Umberto Anselmo e su Francesco Perozzo del Varallo. Tra le Ragazze la più veloce è stata Maria Casaccia dello Sci Club Mera, al traguardo in 33”,13/100, con un margine di 22/100 su Angelica Platinetti dell’Oasi Zegna e di 1”,03/100 su Camilla Arfino del Varallo. Nella gara 1 maschile dei Ragazzi primo Vittorio Anselmo dello Sci Club Mera in 33”,21/100, con un margine di 22/100 su Pietro Gianotti dello Ski Team Valsesia e di 65/100 su Giulio Guidetti del Varallo.

Nella gara 2 delle Allieve vittoria bis di Marta Gianotti in 33”,16/100, con 1”,92/100 su Alice Antonini dell’Oasi Zegna e con 2”,03/100 sui Carlotta Schellino. Nella gara maschile Simone Guidetti ha vinto in 31”,58/100, staccando di 29/100 Umberto Anselmo e di 1”,58/100 Francesco Perozzo.

Tra le Ragazze bis di Maria Casaccia con il tempo di 33”,06/100, con distacchi rispettivamente di 63/100 e di 1”,03/100 su Camilla Arfino e su Angelica Platinetti. In campo maschile affermazione di Pietro Gianotti, con il tempo di 33”,86/100 e con un vantaggio di 24/100 su Vittorio Anselmo e di 1”,33/100 su Giovanni Messaggi dello Ski Team Valsesia.

Marta Gianotti ha vinto la gara 3 delle Allieve in 33”,82/100, con distacchi rispettivamente di 1”,33/100 e di 1”,55/100 su Alice Antonini e Carlotta Schellino. Tra gli Allievi primo Simone Guidetti in 32”,04/100, con 61/100 su Simone Guidetti e con 77/100 su Francesco Perozzo. La gara 3 delle Ragazze ha visto Maria Casaccia primeggiare con il tempo di 33”,37/100, con distacchi rispettivamente di 86/100 e di 1”,68/100 su Camilla Arfino e Angelica Platinetti. Vittorio Anselmo ha vinto la gara 3 dei Ragazzi con il tempo di 34”,33/100, staccando di 60/100 Pietro Gianotti e di 1”,12/100 Giovanni Messaggi.